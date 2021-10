Ast: solidarietà a Cgil, basta attacchi alla libertà sindacale e dell’informazione

0 0

L’assalto fascista di Forza Nuova e no vax alla sede del sindacato Cgil impone una seria riflessione anche per il mondo dell’informazione e soprattutto un’attenzione maggiore, nel fare cronaca, a indagare più a fondo quando si manifestano intolleranza, negazione delle regole del convivere democraticamente o anche soltanto indifferenza.

Siamo giornalisti e per questo la Costituzione ci tutela, ma come giornalisti dobbiamo tutelare la Costituzione. Bene quindi fanno Odg, Ast e altre organizzazioni di giornalisti, a cui ci uniamo come giornaliste e giornalisti di Controcorrente Toscana a esprimere la massima solidarietà alla Cgil.

L’Associazione Stampa Toscana, sindacato unico ed unitario dei giornalisti, è al fianco della Cgil per l’incredibile attacco squadrista subito alla sua sede di Roma da un gruppo di “no green pass” guidati da esponenti di Forza Nuova. Quando si attaccano le sedi sindacali, cioè dei rappresentanti dei lavoratori, non ci possono essere “se” o “ma”, ma solo la condanna più netta ed il grido di allarme per una situazione che sta raggiungendo i terribili livelli di cento anni fa, quando le devastazioni delle Camere del lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori furono l’ultimo atto prima della dittatura fascista. L’Ast esprime la solidarietà degli organismi dirigenti e di tutti gli iscritti in particolare alla Cgil della Toscana, la regione nel cui capoluogo venne trucidato nel 1921 Spartaco Lavagnini in un assalto simile a quello messo in atto dai neofascisti ieri a Roma.

“La libertà sindacale e la libertà di informazione – afferma il presidente Sandro Bennucci a nome di tutti gli organismi dirigenti dell’Ast – sono due beni insostituibili che non possono essere mai messi a rischio da azioni squadriste. L’assalto alla sede della Cgil è maturato in un clima nel quale anche i giornalisti sono fatti oggetto di intimidazioni e minacce per il solo fatto di essere testimoni e cronisti di questa difficile fase del Paese. Dal sindacato dei giornalisti giunga alla Cgil e a tutte le organizzazioni che ogni giorno si battono per i diritti di chi lavora il più incondizionato appoggio per ogni iniziativa che intenderanno promuovere in difesa delle libertà costituzionali, a cominciare da quelle per i diritti sindacali e dell’informazione”.

(Nella foto il presidio davanti alla sede della Cgil di Firenze ieri mattina)

