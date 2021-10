Usigrai: Le immagini dell’assalto alla sede della Cgil mettono i brividi

0 0

Sono scene che portano alla memoria gli anni terribili del fascismo e le devastazioni delle Camere del lavoro avvenute esattamente 100 anni fa, nella primavera del 1921.

Non è accettabile che in un paese democratico possano avvenire fatti del genere, tutto questo non ha nulla a che vedere con il diritto a manifestare: ci auguriamo che gli autori vengano identificati e rinviati a giudizio.

Domani porteremo la nostra solidarietà alla Cgil, con una delegazione al presidio organizzato davanti alla sede del sindacato, e alle Camere del lavoro di tutto il Paese.

Chiediamo alle colleghe e ai colleghi dei Comitati di Redazione di fare altrettanto in tutte le sedi territoriali.

Esecutivo Usigrai

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21