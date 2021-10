A Milano un murale per Fraintesa, la travel blogger morta di tumore

Francesca Barbieri si era scoperta affetta da tumore al seno nell’ottobre 2018. Oggi il murale è stato inaugurato alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala. «C’è un punto fondamentale nella malattia – ha detto Sala – il fatto che va attraversata, non puoi schivarla né trattarla come un nemico perché è parte della tua vita e Francesca lo aveva capito e l’ha attraversata e questa è la riflessione che ci lascia: questo murales non è solo per ricordare, ma per riflettere. Questo è un piccolo tassello della nostra comunità, è ciò che vogliamo costruire”.

A testimoniare il ricordo e la “lezione” di Fraintesa anche il libro pubblicato postumo da Piemme, “Vivi ogni giorno come se fosse il primo”, iniziato nel 2019, mentre era in viaggio in un tour per il mondo che aveva deciso di fare da sola. I diritti del libro insieme alla raccolta fondi lanciata da Fondazione AIRC subito dopo la sua morte e dalla numerosa community di Francesca, andranno a finanziare borse di studio per giovani ricercatori che vogliano intraprendere un percorso di formazione all’estero in campo oncologico.