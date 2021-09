“VITA ABILITÀ LAVORO” – di Mirella Cleri

0 0

In questo libro Mirella Cleri offre al lettore un percorso di conoscenza e riflessione dal punto di vista della Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni. Partendo da una inquadratura storica della disciplina, dalle origini fino alle prospettive future, vengono approfonditi gli argomenti principali della materia.

Il libro si rivolge in modo particolare agli studenti e ai lavoratori che desiderano ampliare le loro conoscenze e confrontarsi con la propria personale esperienza lavorativa, a chi deve orientarsi nella ricerca di un impiego, e anche a chi, già occupato, vuole migliorare e accrescere la propria consapevolezza e l’integrazione emotiva.

Accompagnando il lettore attraverso la ricostruzione del proprio romanzo lavorativo, il libro fornisce la chiave per riflettere e confrontarsi su valori e motivazioni personali, fino a costruire il proprio curriculum relazionale ed emozionale.

BIOGRAFIA Mirella Cleri

Psicologa e psicoterapeuta, laureata con Lode presso l’Università “La Sapienza” di Roma, è specializzata in Psicologia della Salute, Psicologia di Comunità e Psicoterapia Umanistica Integrata.

È Docente a contratto di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso La Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Perugia.

Inoltre, è docente in master universitari e in corsi ECM per tutte le professioni sanitarie e lavora come Dirigente Sanitario con incarico professionale di Alta Specializzazione in Psicologia della Salute.

