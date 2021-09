Venezia 2021. “”Les promesses”, dramma politico con ritmo da thriller

0 0

Les Promesses, in concorso nella sezione Orizzonti che vaglia le proposte migliori del cinema emergente, è un film diretto con ritmo e padronanza narrativa da Thomas Kruithof. Racconta di Clemence, una brava e affascinante Isabelle Huppert, nella parte di sindaca di una cittadina alla periferia di Parigi. Il suo assistente è Yazid, un altrettanto efficace Reza Kateb, intelligente capo del suo staff. Clemence ha deciso di ricandidarsi e, per ottenere voti, cerca una soluzione perché i più disagiati della sua comunità entrino nel programma di aiuti del governo centrale, consistente in un cospicuo finanziamento per riqualificare un complesso abitativo minato da carenze aggravate da sfruttatori senza scrupoli.

Durante questa battaglia le viene offerta la possibilità di ottenere un ministero, novità che la mette di fronte alla propria coscienza: tradire le promesse fatte ai suoi elettori per seguire le proprie ambizioni o rinunciarvi per mantenere fede alla parola data? La sceneggiatura di Thomas Kruithof e Jean Baptiste Delafon, il ritmo incalzante della regia, riescono a disegnare figure non banali e a rendere interessanti questi esponenti della politica, senza farli cadere nei luoghi comuni. Il carattere dei personaggi, grazie anche alla bravura degli interpreti, è il perno attorno al quale ruota una storia che avanza con il ritmo della suspense.

IL devoto capo dello staff della sindaca, interpretato dal francese di origine algerina Reza Kateb, bene esprime con il suo stesso volto il conflitto che proviene dall’essere nato in una di quelle case ai margini, i cui abitanti potrebbero ora essere traditi. Thomas Kruithof descrive in uno stile classico, senza sconti e sottile sarcasmo, l’amore per il potere di una classe politica ai livelli più alti, nascosto dietro l’ autocontrollo dell’educazione. Negli efficaci primi piani di Isabelle Huppert, si articolano le domande che si pone anche lo spettatore: le promesse sono speranze che andranno deluse? Come si può far tacere i dubbi e venire a patti con la propria coscienza?

Regia: Thomas Kruithof Produzione: 24 25 Films (Thibault Gast, Matthias Weber) Durata: 98’ Lingua: Francese Paesi: Francia Interpreti: Isabelle Huppert, Reda Kateb, Naidra Ayadi, Jean-Paul Bordes, Mustapha Abourachid, Soufiane Guerrab, Hervé Pierre, Laurent Poitrenaux, Walid Afkir, Vincent Garanger, Christian Benedetti, Anne Loiret, Mama Prassinos, Youssouf Wague, Gauthier Battoue, Bruno Georis, Stefan Crepon, Rosita Fernandez Sceneggiatura: Jean-Baptiste Delafon, Thomas Kruithof Fotografia: Alexandre Lamarque Montaggio: Jean-Baptiste Beaudoin Scenografia: Oliver Radot Costumi: Carine Sarfati Musica: Grégoire Auger Suono: Nicolas Provost

