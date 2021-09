Venezia 2021. “Il potere del cane”: il rapporto uomo donna in una toccante, emblematica vicenda

0 0

“Il potere del cane” è un film che al Lido corre per il Leone d’oro. Con questo titolo, davvero mastino, è la storia di due fratelli del selvaggio Montana, Phil (Benedict Cumberbatch) e George Burbank (Jesse Plemons), molto diversi tra loro: George ha studiato, ha una certa cultura, ama le donne ed è tenero con quella che poi sposerà. Phil è rude, ha passato la vita a badare ai cavalli e al bestiame e i suoi valori bene calzano con l’ideologia dell’uomo forte, dominatore, insensibile ai sentimenti, in una parola padrone della femmina.

Se si innamorasse, Phil si sentirebbe sminuito. Ma i due fratelli sono entrambi attratti da Rose (Kirsten Dunst), una vedova che suona il piano e ha gusti troppo raffinati per Phil. Quando però George ne diventa il marito, Phil per gelosia e rivalsa inizia contro di lei una guerra che minerà l’equilibrio della signora, coinvolgerà suo figlio Peter (Kodi Smit-McPee) e rivelerà la drammatica, repressa fragilità, dietro quella maschera ringhiosa.

Con dei colori che danno alla pellicola la patina del tempo, praterie brulle e montagne che trasmettono la solitudine interiore, l’acclamata regista neozelandese Jane Champion ha messo in scena personaggi archetipo del rapporto uomo-donna nella società rurale del secolo scorso in America, oggi indizi di una cultura maschilista diffusa. Comportamento che in questa storia diventa autodistruttivo anche per chi lo pratica con orgoglio. Nessuno è bianco o nero, nessuno è come si mostra, la complessità delle sfumature rende reali le dinamiche psicologiche.

Gli attori sono tutti di alto livello, compreso il giovane Kodi Smit-McPee. Una curiosità è aggiungere che la co-protagonista Kirsten Dunst recita con Jesse Plemons, suo marito nella realtà. Adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Thomas Savage, pubblicato nel 1967, è una produzione Netflix, targata See-Saw Films. La musica è

di Jonny Grenwood, componente della rock band Radiohead e candidato all’Oscar per la colonna sonora del bellissimo “Il filo nascosto” di Paul Thomas Anderson.

Genere:Drammatico

Anno:2021

Regia:Jane Campion

Attori:Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst, Kodi Smit-McPhee, Thomasin McKenzie, Keith Carradine, Frances Conroy, Adam Beach, Sean Keenan, Cohen Holloway, Stephen Lovatt, Alison Bruce

Paese:Nuova Zelanda, Australia

Durata:136 min

Distribuzione:Netflix

Sceneggiatura:Jane Campion

Montaggio:Peter Sciberras

Musiche:Jonny Greenwood

Produzione:See-Saw Films, Brightstar, Max Films International, BBC Films

