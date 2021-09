Patrick Zaki a processo. Amnesty: “Il Governo italiano alzi la voce “

0 0

Dopo più di un anno e mezzo di detenzione Patrick Zaki sarà processato per aver denunciato le violazioni dei diritti umani in Egitto. Basterebbe questo a far temere per la sorte dello studente egiziano: dopo oltre 500 giorni di carcere, senza la possibilità di verificarne lo stato di salute, ora comincia un processo che potrebbe concludersi con una condanna a 5 anni.

Amnesty International – Italia, Festival dei Diritti Umani e Articolo21 – le tre associazioni che hanno sempre preso le difese di Patrick Zaki – hanno sempre considerato controproducente la congiura del silenzio che le istituzioni italiane hanno imposto su questo caso. E le ultime notizie rendono ancora più urgente alzare la voce sulla ingiusta detenzione di Patrick Zaki. I diritti umani non possono essere sacrificati in nome degli affari.

Ieri, domenica 12 settembre, erano tantissimi gli aquiloni con l’immagine dello studente egiziano che si sono alzati in volo nei cieli di Cervia – nell’ambito del Festival Sprint Kite – per dire #FreePatrickZaki. Tra loro c’era anche una delegazione di sindaci in rappresentanza di decine di comuni che hanno concesso la cittadinanza onoraria a Patrick. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha annunciato che nella prossima riunione della Lega delle Autonomie Locali, di cui è presidente, chiederà un impegno concreto della Ministra Lamorgese sulla richiesta di cittadinanza per Patrick Zaki come chiesto dal Parlamento.

