Oggi la presentazione di “Massimo Rendina il giornalista partigiano”

Oggi 22 settembre alle ore 18.00 nella sede della Fondazione (Roma, Via Augusto Valenziani 11) sarà presentato il libro a cura di Silvia Resta “Il giornalista partigiano. Conversazioni sul giornalismo con Massimo Rendina”, pubblicato nella collana “Giornalisti nella storia” della Fondazione Murialdi ed edito da All Around.

Lo presenteranno Giuseppe Giulietti, Elisa Marincola e Paola Spadari. Musiche di Nicola Alesini.

In rispetto delle norme anti Covid-19 per la partecipazione alla manifestazione è necessario il Green Pass ed è obbligatoria la prenotazione alla mail: redazione@edizioniallaround.it o alla mail della Fondazione fondazionemurialdi@tiscali.it.

