Non si muore solo di covid, ma anche di lavoro

Alessandro Rosciano, operaio di 47 anni, e’ morto oggi per essere stato schiacciato da una lastra di calcestruzzo a San Giovanni Rotondo.

Simone Valli, guardiacaccia di soli 18 anni (era stato assunto da un mese), è morto ieri per essere caduto in un dirupo, in provincia di Sondrio.

Quando si parla di queste tragedie, spesso si parla sempre e solo di numeri.

Crede fortemente, che chi muore durante l’adempimento del proprio lavoro, non debba essere ricordato da statistiche piene zeppe di numeri.

Basta parlare soltanto di numeri: quelle sono persone, lavoratori con degli affetti, una moglie, dei figli, che la mattina sono usciti per andare al lavoro e poi non sono più tornati a casa

