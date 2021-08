La PerugiAssisi sarà dedicata a Gino Strada

0 0

Dedicheremo la prossima PerugiAssisi del 10 ottobre a Gino Strada e a tutte le persone che si stanno prendendo cura degli altri e del mondo in cui viviamo. La Marcia del 10 ottobre è dedicata alla costruzione della società della cura e Gino Strada è stato un emblema autentico della cura. Non abbiamo condiviso sempre le stesse scelte. Ma l’ho sempre ammirato e stimato. Perché ha dedicato gran parte della sua vita alla cura delle vittime delle guerra, dei più deboli e bisognosi. Perché lo ha fatto sempre con una passione e una energia straordinaria. Perché in ogni sua azione muoveva insieme il cuore e la mente. Grazie Gino! La tua testimonianza continuerà a ispirare l’impegno di tanti giovani.

Domenica 10 ottobre, a sessant’anni della prima marcia Perugia Assisi, torneremo a gridare insieme ‘’fuori la guerra dalla storia!’’ Non ti dimenticheremo mai! Grazie Gino

