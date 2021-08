Gazzetta del Mezzogiorno, domani conferenza stampa con Lorusso a Bari. Fratoianni: colpo pesante all’informazione

Intanto ieri sera sulla vicenda è intervenuto anche il deputato Nicola Fratoianni che in una nota aggiunge un ricordo personale e l’auspiscio che il quotidiano torni al più presto in edicola. “Ho vissuto 10 anni a Bari e la Puglia è una parte fondamentale della mia vita. E quando si parla di Puglia non si può non parlare della Gazzetta del Mezzogiorno. – scrive il segretario di sinistra Italiana – Oggi la brutta notizia di uno stop della pubblicazione del giornale, avvitato in cambi di proprietà, situazione debitoria, scarsa attenzione alle professionalità e alle maestranze che hanno reso la Gazzetta un punto di riferimento irrinunciabile per il dibattito e l’informazione in Puglia e nel Sud. Mi auguro con tutto il cuore – prosegue il leader di SI – che si tratti solo di un Arrivederci, come scrive oggi il Comitato di Redazione . E spero che ci sia davvero un intervento chiaro e netto per risolvere una situazione che si sta scaricando sulla pelle dei giornalisti e dei lettori. L’editoria nel nostro Paese sta subendo colpi sempre più pesanti: non si fanno le leggi sull’equo compenso e sulle querele temerarie, il precariato giornalistico dilaga, spariscono testate o redazioni. Sono colpi alla qualità della nostra democrazia – conclude Fratoianni – che non ci possiamo permettere”