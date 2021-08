“Aiutiamo il collega Hedayatullah Habib Mansoor”

di Marina Pupella

Scrivo per segnalare il caso di un giovane collega afghano, Hedayatullah Habib Mansoor, che per il suo lavoro sia con le radio Sada e Nejrab, che con l’ufficio governativo dell’Alto Consiglio per la conciliazione e la pace in Afghanistan, ora è braccato dai taleban. Vive a Kabul, ma da quando i fondamentalisti hanno preso il controllo della città, ha dovuto cambiare più volte rifugio. Ora si trova in una località segreta e dietro mia richiesta, ha inviato al collega del Tg 3, Gherardo Vitali Rosati, un video in cui chiede aiuto per sè e i suoi bambini di 4 e 6 anni. Rosati ha raccontato in breve la sua storia nel Tg andato in onda ieri alle 19, di cui allego il link