Giustizia per Riccardo Cristello, reintegrato dal giudice nella ex Ilva

Esprimo tutta la mia soddisfazione per l’annullamento del licenziamento di Riccardo Cristello, ordinato dal giudice quando l’operaio dell’ex-Ilva aveva diffuso via social l’invito a vedere un fiction sull’avvelenamento della popolazione da parte di una grande industria. In un periodo in cui la classe operaia è attaccata da destra e sconta ancora il tradimento renziano a sinistra contro lo Statuto, questa sentenza di reintegro è un raggio di sole nella plumbea stagione dell’oscuramento delle tutele per i salariati.

Tuttavia, che sia ancora un giudice a rimediare ad una palese ingiustizia nel mondo del lavoro fa capire quanto la sinistra – PD in primis – si sia allontanata dalla protezione dei lavoratori, abbindolata da “terze vie” fasulle; e quanto sia pericoloso per chi lavora in fabbrica un MoVimento ambiguo, che si vanta di essere né di destra, né di sinistra, almeno fina a quando Conte risolverà – si spera – la vexata quaestio.