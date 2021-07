Effetto farfalla: stasera in scena Impastato e Siani

0 0

Si conclude domani il festival teatrale della legalità per ragazzi under 18

I Have a Dream è il titolo dello spettacolo che andrà in scena stasera alle 20.30 a Spongano per Effetto Farfalla, il teatro della legalità, progetto di Ultimi Fuochi Festival vincitore dell’Avviso Pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie” promosso dalla Regione Puglia – Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni, antimafia sociale .

Nessun copione già scritto, nessun testo specifico di riferimento per il gruppo degli adolescenti di effetto farfalla. Le ragazze e i ragazzi di Spongano, Vignacastrisi, Ortelle e Poggiardo hanno proposto storie, testi, musiche, immagini per raccontare la loro generazione e hanno creato insieme una performance che alterna momenti di ironia e di riflessione soffermandosi sui problemi del presente e su esempi del passato come Peppino Impastato e Giancarlo Siani.

La compagnia Ultimi Fuochi Teatro è partita da una metafora scientifica per condurre un esperimento che ha coinvolto un centinaio ragazzi e ragazze under 18 in laboratori teatrali e ne avvicinerà ancora altri con attività legate al cinema e alla musica. Laboratori artistici realizzati in piccoli comuni del basso Salento, nel leccese, possono portare a grandi trasformazioni nella società? Il cambiamento vissuto da un adolescente in termini di educazione alla corresponsabilità e alla cittadinanza attiva può contribuire alla lotta contro le mafie?

E domani ultimo appuntamento con la rassegna, a Castro.

L’ISOLA DELLE FARFALLE.

Come promuovere la cittadinanza attiva in un gruppo di bambine e bambini? A Castro il laboratorio di effetto farfalla ha sollecitato i giovanissimi partecipanti a immaginare di essere finiti su un’isola deserta, senza neanche un adulto, e di dover organizzarsi come un piccolo stato indipendente, eleggendo un capo, dividendosi i compiti e stabilendo delle leggi. Lo spunto è offerto dal romanzo Il Signore delle mosche di William Golding ma come accade sempre nei laboratori di Ultimi Fuochi Teatro i ragazzi hanno stravolto il test e creato

insieme lo spettacolo.

“La grande partecipazione di questi giorni – spiegano Alessandra Crocco e Alessandro Miele – ci ha fatto respirare vita e speranza. Le nuove generazioni, il nostro futuro, hanno intrecciato legami straordinari con l’arte e la socialità insegnando a noi organizzatori e al nostro pubblico la bellezza”.

Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid19.

È obbligatorio l’uso della mascherina.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni:

Tel. +39 3881271999

Mail infoultimifuochi@gmail.com

www.ultimifuochifestival.it

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21