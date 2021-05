Profilazione razziale in Italia: un dibattito non ancora iniziato

0 0

Robert Elliot di Occhio ai Media , un gruppo di sorveglianza dei media, ha osservato l’impatto del fermo e della perquisizione da parte di soldati armati e polizia nella città di Ferrara.

Nel 1988, l’attivista e scrittore Sri Lanka-British A. Sivanandan ha scritto di un nuovo “razzismo eurocentrico” che “non può distinguere un nero da un altro” e che classifica “tutti gli immigrati e rifugiati come terroristi e spacciatori di droga”. Per capire cosa intendeva con questo, recati un giorno qualsiasi a Ferrara, una città dell’Italia settentrionale grande più o meno quanto Cambridge, e cammina per le strade vicino alla stazione. È probabile che vedrai una dozzina di soldati e poliziotti armati, con cani, circondare un uomo di colore in un angolo di una piazza. Le persone nella zona dicono che succede tutto il tempo.

Questo è un quartiere quasi interamente bianco italiano fino a quando l’immigrazione su larga scala in Italia è iniziata negli anni ’90. È stata la prima parte della città in cui le famiglie di migranti – inizialmente dal Nord Africa e dall’Europa dell’Est e successivamente dall’Africa Occidentale, dalla Cina e dal Pakistan – hanno iniziato a stabilirsi, anche se in numero relativamente limitato; la percentuale di tutti gli stranieri (cioè compresi gli europei) a Ferrara è di circa l’11%, inferiore alla maggior parte delle altre città della regione. Tuttavia, le forze di opposizione di destra in una città che era stata governata ininterrottamente dalla sinistra sin dai tempi della guerra, videro la loro occasione e iniziarono a giocare sul malcontento e sulle paure della popolazione bianca residente. E così l’area intorno alla stazione divenne un campo di battaglia politico. Ma perché l’esercito?

Non sono disponibili dati sul profiling razziale in Italia, in parte perché, come in Francia, non si raccolgono dati etnici e anche, semplicemente, perché non è stata ancora effettuata alcuna ricerca sulla questione; è un dibattito ancora da iniziare. Ma prova a stare in piedi per un po ‘in qualsiasi stazione ferroviaria principale del paese e guarda come opera la polizia. In Italia le persone hanno l’obbligo di identificarsi e la polizia può fermarti in qualsiasi momento per un controllo d’identità. Ma guarda quante delle persone che fermano sono nere.

E se non riesci a credere ai tuoi occhi, leggi la stampa locale . A Ferrara difficilmente passa giorno senza notizie sul numero di ‘stranieri ed ‘ extracomunitari ‘(extracomunitari) fermati e perquisiti dalle forze dell’ordine. I reati sono invariabilmente minori, spesso amministrativi: “mancata esibizione di un documento d’identità”, “mancato rinnovo del permesso di soggiorno per mancato rispetto dei requisiti”, e così via. Il razzismo non viene mai menzionato e nemmeno accennato.

Con Covid e l’obbligo di portare con sé un permesso speciale ogni volta che si esce di casa durante il blocco, le cose sono peggiorate. Un gruppo di media watch, Occhio ai Media , insieme all’organizzazione nazionale dei giornalisti Carta di Roma , ha monitorato i tre principali quotidiani ferraresi nel marzo-aprile-maggio del blocco del 2020 ei risultati sono stati rivelatori: il 61,9% degli articoli sulla polizia Covid i controlli hanno coinvolto “stranieri”, che costituiscono solo l’11,34% della popolazione della città. Nonostante il lavoro generalmente buono svolto dalla polizia italiana e dagli altri servizi pubblici nella crisi del Covid, l’impressione data almeno da questi giornali è che i regolamenti siano stati visti come un’altra scusa per fermare e perquisire i neri.

Parlare con i neri stessi di tutto questo, che Occhio ai Media ha – alcune delle interviste si possono vedere nei film sul loro sito web – è come togliere il coperchio da una pentola a pressione. In un recente video , uno studente del Camerun che vive in un palazzone vicino alla stazione dice rassegnato che viene fermato anche tre volte al giorno. Un altro studente pakistano che vive nelle vicinanze, dice che deve sempre ricordarsi di portare con sé tutti i suoi documenti d’identità (permesso di soggiorno e passaporto) quando va a gettare i suoi rifiuti nella spazzatura a otto metri dalla sua porta di casa. Un insegnante di lingua inglese dello Zimbabwe racconta di come un’auto della polizia gli abbia bloccato la strada fermandosi di fronte a lui una sera mentre tornava a casa in bicicletta dopo una lezione.

Qualcuno potrebbe sostenere che Ferrara sia un caso speciale. Negli ultimi anni è diventato un importante snodo nel traffico internazionale di droga della mafia nigeriana, 31 membri dei quali sono stati arrestati a Ferrara e in altre città del Nord Italia nell’ottobre 2020 in un importante colpo di polizia. Ma non è questo il motivo per cui i soldati sono stati portati a pattugliare le strade nel 2017.Per molti anni, il partito di estrema destra Lega, aiutato da una campagna orchestrata sulla stampa locale che collegava l’immigrazione alla criminalità, aveva accusato il consiglio del Partito Democratico (PD) di centrosinistra di essere debole nella legge e nell’ordine. Una storia familiare, ma ora sullo sfondo di una massiccia crisi dei rifugiati, i cui effetti fisici potevano essere avvertiti – e giocati incessantemente – nelle città e nei villaggi di tutto il paese mentre i migranti in arrivo venivano distribuiti nelle regioni. La leadership locale del PD non aveva una risposta convincente alla paura della Lega, quindi ha chiamato l’esercito. Ma la Lega ha vinto comunque le elezioni nel giugno 2019. E tutto questo in una delle città più sicure e pacifiche che si possano immaginare, con, secondo ai personaggi del Ministero dell’Interno, un tasso di criminalità basso e in costante calo – un dettaglio che è sfuggito alla BBC quando ha redatto un rapporto pre-elettorale su Ferrara nel gennaio 2019.

Da quando hanno preso il potere, il consiglio della Lega ei suoi membri si sono distinti nella retorica e nelle buffonate anti-migranti, spesso facendo notizia sulla stampa nazionale. Il sindaco ha dichiarato pubblicamente che gli immigrati clandestini erano ‘un tumore da debellare’ ,

il vicesindaco è stato fotografato in posa su un bulldozer fuori da un campo rom dopo lo sgombero dei suoi residenti, l’amministrazione ha rimosso le panchine e le altalene dai parchi nella zona della stazione come misura per combattere lo spaccio di droga (nero) e, durante il primo Covid wave, ha iniziato a dare priorità agli “italiani” nella distribuzione di buoni alimentari alle famiglie bisognose fino a quando non è stato ordinato loro di fermarsi dal tribunale . L’elenco potrebbe continuare.

Le comunità nere locali hanno ben poco a che fare con il traffico internazionale di droga, ovviamente, proprio come l’arresto e la perquisizione intensivi – che non fanno distinzione di sorta tra cittadini, immigrati e rifugiati – hanno molto poco a che fare con la cattura dei trafficanti, ed è di più rischia di essere estremamente controproducente sotto questo aspetto. Anche Theresa May, quando era ministro degli interni nel 2015, ha ammesso che la “cattiva applicazione” del fermo e perquisizione “danneggia il rapporto tra le comunità e la polizia”.

Forse in un certo senso Ferrara è davvero un caso speciale. Un articolo sul quotidiano online estense del 26 marzo 2021 si riferisce alla polizia che effettua “controlli di residenza all’interno [il corsivo è mio] un palazzone con cani poliziotto” alla ricerca di “cittadini privi di documenti”. Il risultato di questa incredibile operazione, dopo aver controllato una serie di appartamenti, è stato che “sono stati individuati sei extracomunitari, tutti legalmente residenti in territorio italiano”. Non si è levata una sola voce di protesta.

L’antirazzismo italiano ha molto da affrontare: un paese in una fase delicata della transizione al multiculturalismo che è anche in prima linea nella crisi globale dei rifugiati. L’enorme e giovanile movimento antirazzista in Italia è da anni profondamente coinvolto nella lotta per salvare e assistere i rifugiati e difendere i loro diritti. Ma il silenzio sul profilo razziale è quello che ha urgente bisogno di essere interrotto, non solo a causa dell’ingiustizia e dell’umiliazione subite dalle comunità nere, ma anche per affrontare meglio il razzismo di oggi e analizzare e affrontare molte delle questioni legate al razzismo istituzionale.

(dal sito di Institute of Race Relations)

