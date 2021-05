Floyd, Biden invita i familiari alla Casa Bianca. Nel gesto del presidente la nuova America

0 0

Questa foto dice meglio di qualsiasi discorso che cosa vuole essere la nuova America di joe biden. I marine di scorta in alta uniforme tengono aperta la porta alla figlia di Geroge Floyd, l’afromericano ucciso dal poliziotto Derek Chauvin. Chauvin e’stato condannato ma Joe Biden sa benissimo che una singola sentenza non basta a cambiare la realta delle violenze discriminatorie di molti corpi di polizia contro gli afroamericani. Cosi ha voluto invitare i familiari di Floyd alla casa bianca nell’anniversario della sua morte. Glielo aveva promesso il giorno della sentenza chiamandoli pochi minuti dopo il verdetto.e non si tratta solo di gesti simbolici. Su istruzione di Biden il mi istero della giustizia ha avviato una indagine su molti corpi di polizia per verificare se vengano commessi o pianificati atti lesivi dei diritti costituzionali dei cittadini. E’ un processo lungo e difficile, ma Biden e’ deciso ad andare fino in fondo. Lo ha promesso a quella bambina che sta entrando alla casa bianca nella foto. Donald trump non ha mai contattato la famiglia Floyd ed ha sempre difeso la polizia in tutti i numerosi casi di violenza. Questa foto dimostra come sta cambiando l’America.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21