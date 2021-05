Caso Fedez, l’UsigRai: “Lasciate libera la Rai”

Nota molto critica dell’esecutivo di Usigrai sul caso Fedez e sulle parole pronunciate dai vertici dell’azienda, poi diffuse in un audio dall’artista.

“Nella Rai Servizio Pubblico non può esistere alcun ‘sistema’ cui adeguarsi. – si legge nella nota – Nella Rai Servizio Pubblico ci si deve adeguare esclusivamente ai valori del Contratto di Servizio, quindi a quelli della Costituzione. Detto questo, vedere i partiti che si accapigliano sulla vicenda Fedez è il trionfo dell’ipocrisia. Perché noi un ‘sistema’ in Rai lo denunciamo da anni: ed è esattamente quello della partitocrazia, che – a partiti alterni – occupa il Servizio Pubblico. Come del resto accadrà ancora una volta nelle prossime settimane con il rinnovo del CdA. Lasciate libera la Rai, lasciate libere le idee, lasciate libere l’informazione e l’arte. Gli unici limiti che si possono legittimamente porre sono quelli imposti dalle leggi e dalla nostra Costituzione.