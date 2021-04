Tutta la verità sul caso Trapani nell’inchiesta congiunta di Rainews 24, The Guardian e Domani

0 0

Quindici giornalisti intercettati senza essere indagati. 5 avvocati intercettati mentre parlano con i propri assistiti. Dall’inchiesta di Trapani sulle ONG emerge un “sistema investigativo” sul quale vuole vedere chiaro anche il ministro della Giustizia Marta Cartabia che ha già inviato gli ispettori.

Ma quanto noto finora è solo la punta dell’iceberg. Nelle 30 mila pagine depositate sono trascritte migliaia di intercettazioni apparentemente irrilevanti ai fini investigativi, che coinvolgono anche Parlamentari e Prefetti. Una operazione di ascolto di chiunque si occupasse di migrazioni, Libia, diritti umani. Una storia che Rainews 24, The Guardian e Domani, sono in grado di raccontare attraverso una inchiesta congiunta, che ha unito le redazioni in un’operazione giornalistica senza precedenti che verrà pubblicata simultaneamente dalle 3 testate sul web, in TV e in edicola.

Una inchiesta che analizza nei dettagli le 30 mila pagine dell’indagine di Trapani. e che è stata raccontata per la prima volta in un servizio di Andrea Palladino su Il Domani

Questa sera alle 21.30 su Rainews 24, Spotligth “Intercettati, le anomalie nell’inchiesta sulle Ong”

Alle 22 nell’edizione online di Domani e di The Guardian

E domani in edicola