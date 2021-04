La lezione del 2020, ”spunti per il futuro”. Dal 16 al 18 aprile evento online con più di cento ospiti

0 0

La lezione del 2020 ”spunti per il futuro”

Dal 16 al 18 aprile sarà il “webinar della sinistra” con più di cento ospiti coinvolti in ventidue confronti on line su Facebook e Youtube .

“Niente sarà come prima”. Questo ci ripetono da un anno. Ma sarà vero? E come sta cambiando?

Su questo si interrogheranno, dal 16 al 18 aprile più di cento ospiti coinvolti in 22 confronti on line, trasmessi su Facebook e Youtube.

Un appuntamento unico ed inedito, “un quasi festival”.

Gli eventi saranno trasmessi online su:

Facebook: https://www.facebook.com/lalezionedel2020 ( qui trovate tutti gli aggiornamenti e da lunedì 12 aprile i link ai singoli dibattiti)

Youtube: https://tinyurl.com/mkj7ywfw

Il sito web è: https://www.lalezionedel2020.it/

CHI INTERVIENE #lalezionedel2020

Vittorio Agnoletto, Alessandra Algostino, Joan Mena Arca, Elisa Bacciotti, Fabrizio Barca, Marco Bersani, Niccolò Bertuzzi, Rosy Bindi, Paola Boffo, Costanza Boccardi, Raffaella Bolini, Loretta Bondì, Aldo Bonomi, Maria Grazia Breda, Luigino Bruni, Susanna Camusso, Alberto Campailla, Jeronim Capaldo, Loris Caruso, Luca Casarini, Maria Luisa Celani, Ascanio Celestini, Roberto Ciccarelli, Danilo Conte, Marcella Corsi, Maura Cossutta, Marco Craviolatti, Leone Curti, Francesca Danese, Nicola D’Angelo, Marina Davoli, Nunzia De Capite, Piero De Chiara, Sabina De Luca, Lelio Demichelis, Nicoletta Dentico, Nerina Dirindin, Monica Di Sisto, Ida Dominijanni, Simone Fana, Lucrezia Fanti, Roberta Fantozzi, Eleonora Forenza, Francesca Fornario, Sofia Frigerio, Matteo Gaddi, Silvio Garattini, Emanuele Genovese, Giuseppe Genna, Alfonso Gianni, padre Bernardo Gianni, Alessandro Gilioli, Chiara Giunti, Riccardo Iacona, Luca Iervolino, Sergio Labate, Arturo Lanzani, Roberta Lisi, Deborah Lucchetti, Luigi Lupo, Simona Maggiorelli, Barbara Mamone, Simona Marchi, Giulio Marcon, Costanza Margiotta, Sandro Medici, Michele Mezza, Sandro Mezzadra, Cesare Mirabelli, Carlo Mochi Sismondi, Salvatore Monni, Tomaso Montanari, Michela Murgia, Teresa Numerico, Francesco Pacifico, Giovanni Paglia, Francesco Pallante, Luigi Pandolfi, Dimitrios Papadimoulis, Massimo Pasquini, Livio Pepino, Tonino Perna, Simone Pieranni, Bianca Pomeranzi, Ilaria Potenza, Biagio Quattrocchi, Francesca Re David, Marco Revelli, Claudio Riccio, Gianni Rinaldini, Giulia Rodano, padre Camillo Ripamonti, Margherita Romanelli, Roberto Romano, Francesco Bolo Rossini, Carlo Saitto, Linda Laura Sabbadini, Francesco Saraceno, Davide Sassoli, Giorgia Serughetti, Annamaria Simonazzi, Anna Simone, Serena Sorrentino, Andrew Spannaus, Daria Squillante, Joao Stedile, Antonella Stirati, Tania Toffanin, Massimo Torelli, Mario Tozzi, Pasquale Tridico, Roberta Turi, Massimiliano Valerii, Massimo Villone, Paolo Vineis, Vincenzo Visco, Gianfranco Viesti, Francesco Vignarca, Vincenzo Vita, Lorenzo Zamponi, Alberto Zoratti, Nino Zucaro, Alfredo Zuppiroli

IL PROGRAMMA

A) SEZIONE A COSA È SUCCESSO

A1-Ma cos’è questa crisi?

Venerdì 16 ore 17.30

Video di apertura – Ascanio CELESTINI

Marina Davoli, Giulio Marcon, Livio Pepino, padre Camillo Ripamonti, Giulia Rodano, Linda Laura Sabbadini, Pasquale Tridico

*Storie e numeri dal 2020-VIDEO

Elisa Bacciotti (Oxfam), Alberto Campailla (Nonna Roma), Maria Luisa Celani (Casa Internazionale delle Donne Roma), Costanza Margiotta (Priorità alla Scuola), Massimo Pasquini (Unione Inquilini), Daria Squillante (Istat)

A2. Il pianeta fa sentire la sua voce: il tempo delle pandemie?

sabato 17 ore 09.45

Niccolò Bertuzzi, Nicoletta Dentico (introduce), Emanuele Genovese, padre Bernardo Gianni, Simona Maggiorelli, Mario Tozzi, Paolo Vineis

A3. La crisi è prima di tutto crisi della cura

domenica 18 ore 10.30

Marco Bersani, Rosy Bindi, Roberto Ciccarelli, Maura Cossutta. Giulia Rodano (introduce), Giorgia Serughetti

A4. Esplodono fragilità e disuguaglianze: i conti del mercato non tornano.

sabato 17 ore 16.30

Luigino Bruni, Susanna Camusso, Sandro Mezzadra, Michela Murgia, Luigi Pandolfi (introduce), Marco Revelli

A5 Quale gestione dell’emergenza?

sabato 17 ore 11.30

Vittorio Agnoletto, Danilo Conte, Alessandro Gilioli, Costanza Margiotta, Biagio Quattrocchi, Giulia Rodano (introduce), Roberta Turi

A6- Salta l’assetto costituzionale? Il conflitto Stato Regioni.

sabato 17 ore 15.00

Rosy Bindi, Cesare Mirabelli, Francesco Pallante (introduce), Gianfranco Viesti, Massimo Villone

A7 – Strategie territoriali e dialogo sociale per combattere le disuguaglianze

Domenica 18 ore 12.00

Aldo Bonomi, Sabina De Luca (introduce), Francesca Danese, Arturo Lanzani, Salvatore Monni, Tonino Perna

B) SEZIONE B COSA CI È SUCCESSO

B1- Paura, delega, affidamento. E il conflitto?

sabato 17 ore 10.45

Alessandra Algostino, Paola Boffo, Giuseppe Genna, Sergio Labate (introduce), Gianni Rinaldini, Anna Simone, Massimiliano Valerii

B2- Il lavoro durante la pandemia

domenica 18 ore 11.45

Loris Caruso (introduce), Roberto Ciccarelli, Matteo Gaddi, Riccardo Iacona, Simona Marchi, Tania Toffanin

B3- Gli anziani e la “condanna” delle RSA

sabato 17 ore 16.45

Raffaella Bolini, Maria Grazia Breda, Nerina Dirindin. Sofia Frigerio, Carlo Saitto, Alfredo Zuppiroli

B4- Le generazioni perdute

domenica 18 ore 15.00

Susanna Camusso (introduce), Ascanio Celestini, Leone Curti, Francesca Fornario, Luigi Lupo,

Barbara Mamone, Ilaria Potenza, Claudio Riccio

B5- Vaccini: il mercato o la vita?

sabato 17 ore 15.30

Vittorio Agnoletto, Nicoletta Dentico, Silvio Garattini, Margherita Romanelli (introduce)

B6- L’abbandono della cultura

sabato 17 ore 12.15

Costanza Boccardi (introduce), Chiara Giunti, Luca Iervolino, Sandro Medici, Tomaso Montanari, Francesco Pacifico, Francesco Bolo Rossini

B7- Capitalismo delle piattaforme e sorveglianza digitale

domenica 18 ore 11.00

Nicola D’Angelo, Piero De Chiara, Lelio Demichelis, Monica Di Sisto, Michele Mezza, Teresa Numerico, Vincenzo Vita (introduce)

B8- Voglia di politica, cambiamento della politica

sabato 17 ore 18.00

Loris Caruso, Ida Dominjanni, Sergio Labate, Tomaso Montanari, Massimo Torelli (introduce)

C) SEZIONE C SPUNTI PER IL FUTURO

UNO SGUARDO SUL MONDO

C1. Il mondo tra globalizzazione e deglobalizzazione. L’impatto dei trattati commerciali su crisi ecologica e disuguaglianze.

sabato 17 ore 11.45

Jeronim Capaldo, Monica Di Sisto, Eleonora Forenza, Deborah Lucchetti, Annamaria Simonazzi, Joao Stedile, Alberto Zoratti (introduce)

C2- Da Ovest ad Est: Stati Uniti e Cina a un anno dall’inizio della pandemia.

domenica 18 ore 12.00

Loretta Bondì (introduce), Bianca Pomeranzi, Simone Pieranni, Andrew Spannaus, Francesco Vignarca, Lorenzo Zamponi

L’EUROPA OLTRE LA PANDEMIA: CAMBIAMENTO STRUTTURALE O RESTAURAZIONE?

C3. Per un cambiamento strutturale della costruzione europea.

sabato 17 ore 10.00

Susanna Camusso, Luca Casarini, Marcella Corsi, Roberta Fantozzi (introduce), Dimitrios Papadimoulis, Marco Revelli, Francesco Saraceno

C4. L’Europa e il nodo del debito.

domenica 18 ore 10.00

Juan Mena Arca, Alfonso Gianni (introduce), Davide Sassoli, Antonella Stirati, Vincenzo Visco

L’ ITALIA, IL RECOVERY PLAN, LE “RIFORME DI CONTESTO”. UNA PIATTAFORMA PER IL CAMBIAMENTO

C5. Come minimo un New Deal!

domenica 18 ore 15.30

Fabrizio Barca, Simone Fana, Roberta Fantozzi (introduce), Francesca Re David, Roberto Romano

C6- Ricostruire la Pubblica Amministrazione: la rigenerazione necessaria e possibile.

sabato 17 ore 16.00

Nunzia De Capite, Sabina De Luca, Roberta Lisi, Carlo Mochi Sismondi (introduce), Serena Sorrentino, Nino Zucaro

C7- Ricostruire la progressività. Quale riforma fiscale?

Sabato 17 ore 17.30

Marco Craviolatti, Alfonso Gianni (introduce), Lucrezia Fanti, Giovanni Paglia, Francesco Pallante, Vincenzo Visco

L’evento è promosso da Fabrizio Barca, Costanza Boccardi, Paola Boffo, Raffaella Bolini, Susanna Camusso, Loris Caruso, Ascanio Celestini, Maura Cossutta, Sabina De Luca, Nicoletta Dentico, Monica Di Sisto, Roberta Fantozzi, Alfonso Gianni, Sergio Labate, Costanza Margiotta, Salvatore Monni, Francesco Pacifico, Francesco Pallante, Luigi Pandolfi, Giulia Rodano, Carlo Saitto, Giorgia Serughetti, Massimo Torelli, Massimo Villone, Vincenzo Vita, Filippo Zolesi, Alberto Zoratti.