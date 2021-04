“Un’ora con….” dedicato all’Africa, per rompere il silenzio su un continente oscurato

Questa settimana l’appuntamento di “Un’ora con…” di Articolo 21, mercoledì 14 aprile, ore 18, è dedicato all’Africa, continente oscurato ma al centro di grandi interessi (in primis lo sfruttamento delle risorse minerarie e ambientali), economici e geopolitici.

Modereranno l’incontro Francesco Cavalli e Roberto Natale. Oltre a una panoramica su crisi, conflitti e diritti negati in Africa, si punterà l’attenzione sull’anniversario della rivoluzione in Sudan e della caduta di Omar Hassan al-Bashir, uno dei più longevi dittatori della storia africana (oltre 30 anni al potere), e sul difficile percorso della transizione democratica nel Paese con un civile alla guida del governo. Quello in corso in Sudan è l’unico caso nel continente, al momento, di un golpe / rivoluzione che ha portato ai vertici proprio una figura espressione di quelle rivolte, non un militare, anche se le forze armate hanno ancora una grande influenza e rappresentano il 50 per cento del Consiglio sovrano, organo politico del Sudan nella fase di transizione.

Sarà possibile seguire l’incontro a questo link https://zoom.us/j/97855316662.

Al webinar “Rompiamo il silenzio assordante sul continente africano”, che si aprirà con il saluto di Elisa Marincola, portavoce di Articolo 21, parteciperanno BGiulietti, presidente della Fnsi, padre Giulio Albanese, giornalista e missionario combinano, Jean Leonard Touadi, docente e Presidente del Centro Relazioni con l’Africa della Società Geografica Italiana, l’ambasciatore Filippo Scammacca del Murgo, della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e Antonella Napoli, direttrice Focus on Africa e autrice del libro edito da People “Il vestito azzurro” che racconta le rivolte in Sudan, uno dei temi che saranno toccati nel webinar..