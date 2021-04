Inaugurazione Biblioteca di Leali delle Notizie e Passeggiata della Libertà di Stampa e di Espressione

Il 2 maggio evento dedicato alla libertà di stampa a Ronchi dei Legionari con l’inaugurazione della Biblioteca di Leali delle Notizie, e la Passeggiata della Libertà di Stampa e di Espressione.

giorno 02 maggio a partire dalle ore 11.00, a Ronchi dei Legionari, in Piazza Francesco Giuseppe I

L’Associazione “Le ali delle notizie” non ha voluto rinunciare alla celebrazione in vista della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa e per il, ha organizzato un evento con una serie di interventi che seguiranno il tema della Libertà di Stampa e della Legalità di fronte la sede di Leali delle Notizie.