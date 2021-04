Ast e Odg: nuova grave minaccia al Tirreno. Voce anonima:” Vi facciamo saltare in aria”

Il presidente Sandro Bennucci con gli organismi dirigenti dell’Associazione Stampa Toscana e il presidente Carlo Bartoli, con il consiglio regionale dell’ordine dei giornalisti della Toscana, esprimono sconcerto e grande preoccupazione per l’incolumità di coloro che lavorano al Tirreno ma anche per tutti gli operatori dell’informazione in un momento di disagio gravissimo. Ast e Odg rivolgono, ancora una volta, l’appello al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, già intervenuta direttamente in occasione di analoghe minacce, affinchè si identifichi l’autore della telefonata e si garantisca ai colleghi di poter continuare ad operare in sicurezza nell’interesse dei cittadini ad essere informati.