Assemblea Grande dell’Educazione Civica, 19 Aprile

ore 9.00 Accoglienza dei partecipanti e prove tecniche di collegamento ore 9.30 Apertura dell’Assemblea Grande dell’Educazione civica



Saluto di benvenuto dei bambini e delle bambine della scuola di Saiano – 3° Circolo Didattico di Cesena “Oggi è un grande giorno” di Dario Nardella, Sindaco di Firenze, Presidenza Anci “Torna l’ora di Educazione Civica” di Paolo Pagliaro, giornalista TG LA7 “Non siamo solo abitanti” di Flavio Lotti, Coordinatore della Settimana Civica



Lettura dei messaggi del Presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico

Marina Baretta, Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Assessore del Comune di Barberino Tavarnelle (FI) Sandro Pasquali, VicePresidente della Provincia di Perugia L’educazione civica dall’infanzia all’Università

Lo scrigno dei diritti – Scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Raimondo Guarini, III sez. Mirabella Eclano (AV)

Enza Pellecchia, Coordinatrice della Rete delle Università per la Pace Ogni settimana un’Assemblea – 3° Circolo Didattico di Cesena



Ecco cosa pensano 1500 studenti e studentesse dell’Educazione Civica

Aluisi Tosolini, Coordinatore della Rete Nazionale delle Scuole di Pace, Dirigente Scolastico Liceo Bertolucci di Parma L’educazione ai diritti umani è l’educazione civica dei nostri giorni

Marco Mascia, Centro diritti umani dell’Università di Padova Our Voice. Our Rights. Our Future. – Liceo Scientifico Attilio Bertolucci di Parma fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi Antonella Iunti, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria Patrizio Bianchi, Ministro dell’Istruzione Una Settimana per Luca Attanasio, “cittadino esemplare” in collaborazione con Chiama L’Africa/Cipsi



La mia scuola per Luca Attanasio – Istituto Comprensivo Mirabella Eclano (AV) Marina Sereni, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Padre Franco Bordignon, Missionario Saveriano nella Repubblica Democratica del Congo Chiara Castellani, medico missionario a Kinshasa Promuoviamo la cultura della cura, IISS “Benedetto Radice”, Bronte (CT) Simona Sala, Direttrice di Radio 1 Rai e Giornale Radio Rai Radio Diciamocelo a Distanza per il 25 aprile – Istituto Comprensivo Modena 10 Giuseppe Giulietti, Presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana Costruiamo un argine alla violenza contro le donne – Lettura dei nomi delle donne uccise nel 2021 Mena Vasellino, attrice e autrice del progetto teatrale “Ti amo da morirNe” Scuola Secondaria di II Grado – IISS “G. B. Novelli”, Marcianise (CE) Italo Fiorin, Presidente della Scuola di Alta Formazione EIS-LUMSA L’Acqua per tutti è un diritto umano fondamentale – Istituto Comprensivo II di Udine in collaborazione con il CeVi-Cipsi Il 22 aprile è la Giornata della terra – Istituto Comprensivo Vito Intini di Monopoli (BA) Paolo Sciascia, Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’orientamento scolastico, Ministero dell’Istruzione



Le scuole alla Marcia per la pace PerugiAssisi Andrea Ferrari, Presidente del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani 12.00 Conclusione dell’Assemblea Grande La Settimana Civica è co-promossa dalla Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, il Liceo “Attilio Bertolucci” di Parma, la Scuola di Alta Formazione “Educare all’Incontro e alla Solidarietà” della LUMSA di Roma, il Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” e la Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova e la Tavola della Pace. In collaborazione con la Rete delle Università per la pace promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Per informazioni:

