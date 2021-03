Il coraggio di Giulia che ha portato in Tribunale l’Aeronautica Militare Italiana. Via al processo per nonnismo. Lei parte civile

0 0

Occhi grandi e una lunga coda di cavallo. Determinata, coraggiosa, porta un passo militare dentro una vicenda umana e civile che afferma i diritti delle donne nell’ambiente più maschile di tutti, quello dell’Aeronautica Militare italiana. Giulia Shiff, 22 anni, di Venezia è stata la prima allieva a denunciare il nonnismo in quel corpo ed è parte civile nel processo in corso davanti al Tribunale Militare di Roma insieme ad un sindacato delle forze armate. Nell’udienza di oggi non è stata invece accolta la richiesta di costituzione del Partito Radicale. Sette gli imputati, tutti in servizio presso l’aeroporto militare di Latina, dove sono avvenuti i fatti di nonnismo, veri e propri maltrattamenti denunciati dalla giovane allieva che sognava di diventare pilota. Un video incredibile documenta tutto ed è allegato alla denuncia di Claudia. Ciò che si vede è un vero e proprio rito di iniziazione. Nel corso dell’udienza è stata disposta la citazione in giudizio del Ministero della Difesa. si torna in aula il 7 maggio prossimo.

(nella foto l’aeroporto militare di latina, dove sono avvenuti i fatti)