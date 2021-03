38 Primo Piano sull’autore – Pianeta Donna. “Artemisia Gentileschi, Pittrice Guerriera” di Jordan River

0 0

Giunge quest’anno in streaming gratuitamente su Mymovies la 38ma edizione di Primo Piano sull’Autore, kermesse cinematografica ideata e diretta da Franco Mariotti. Tra i film da vedere Artemisia Gentileschi, Pittrice Guerriera, documentario diretto da Jordan River. Artemisia Gentileschi, di scuola caravaggesca, fu la prima donna della storia a essere ammessa in un’Accademia di Disegno, nel caso specifico quella di Firenze. River racconta vita e opere della grande pittrice nata a Roma nel 1593 e morta a Napoli nel 1654. Il film rende merito, con rigorosa documentazione, a una tra le prime donne che si sia opposta a cliché e discriminazioni di genere per affermarsi professionalmente nel mondo dell’arte, allora dominato dalla sola presenza maschile. Inoltre, sedicenne e vergine, Artemisia fu stuprata da Agostino Tassi, collega del padre anch’esso pittore. La Gentileschi ebbe il coraggio di affrontare un processo contro il suo violentatore, che fu condannato. Per questo oggi è considerata simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Jordan River ripercorre la vita di Artemisia attraverso i suoi capolavori, conservati in importanti musei internazionali: dal Detroit Institute of Arts al Columbus Museum of Art negli USA, dal Palazzo Reale di Madrid al Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg di Berlino fino alla Galleria Spada di Roma e alle collezioni private. Affascinante il carteggio di Artemisia con i più grandi uomini del tempo tra cui Galileo Galilei. Nel documentario c’è anche il David and Goliath (1639), scoperto di recente a Londra grazie al restauratore britannico Simon Gillespie che, in un’intervista esclusiva, spiega come sia stata la spada di David, dopo il restauro, a svelare l’identità dell’autrice del dipinto. A interpretare Artemisia, nel film, è l’attrice Angela Curri; oltre a quella a Simon Gillespie, nel film sono presenti le interviste ad Adriana Capriotti (Storica dell’Arte, Direttrice Galleria Spada, MiBACT) e Alessandra Masu (Storica dell’Arte, collezionista).