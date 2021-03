Festa della donna: tante le iniziative online

0 0

Sono tantissime le iniziative messe in campo per la Giornata Internazionale dei diritti della donna che ricorre l’8 marzo di ogni anno con lo scopo di ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche, delle donne. Soprattutto in questa giornata peró si vuole sensibilizzare la societá contro le discriminazioni e le violenze di cui tante donne ancora oggi sono vittime in Italia e nel mondo.

L’associazione Nuove Frontiere del Diritto presieduta dall’Avvocata Federica Federici in collaborazione con Il Gruppo Sole 24 ore ha organizzato un webinar dal titolo “IL MONDO FEMMINILE E LE TEMATICHE DI GENERE AI TEMPI DELLA PANDEMIA” che nella giornata di domani 8 marzo inizierá alle ore 15.00 per poi terminare alle ore 18.00.

Dopo i saluti istituzionali da parte del Presidente COA Roma Avv. Antonino Galletti, la Presidente COA Velletri Avv. Lia Simonetti e la Presidente COA Massa Carrara l’Avv. Giovanna Barsotti inizieranno i lavori coordinati dalla giornalista del Messaggero Morena Izzo.

I relatori saranno l’Avv.ta Patrizia La Rosa – Presidente CPO Velletri, l’Avv.ta Serenella Berti – Presidente CPO Massa Carrara con il contributo “Violenza, donne e disabilità: la discriminazione multipla”, l’Avv.ta Pompilia Rossi – Foro di Roma – Componente CPO Roma – Professore a contratto Università LUISS Guido Carli con il contributo “Il diritto all’istruzione in epoca della pandemia”, Veronica Plebani – Atleta della Associazione art4sport ONLUS – che tratterá di “Sport femminile e disabilità”, l’Avv.ta Antonella Piccini – Componente CPO Massa Carrara con il tema “La leadership femminile”, l’Avv.ta Irma Conti – Foro di Roma – Presidente Nazionale ADGI con un contributo dal titolo “Gender Gap”, l’Avv.ta Federica Federici – Foro di Roma – Presidente Nuove Frontiere del Diritto con il contributo “La condizione della donna lavoratrice nell’epoca del covid19”, segue l’Avv.ta Viviana Straccia – Foro di Roma – Presidente Giuriste in genere con l’invertento dal titolo “Il ruolo delle professioniste esperte a tutela delle donne” , ’Avv.ta Caterina Biafora Cassazionista, Componente Comitato per le Pari Opportunità Torino con un tema su “Donne nella professione forense”, l’Avv.ta Patrizia La Rosa Presidente Comitato per le Pari Opportunità Coa Velletri ed infine la sottoscritta che tratterá il tema “Donna: Islam e pandemia”. La piattaforma utilizzata sarà quella di WEBEX e l’accesso sarà consentito ai primi 150 iscritti. Per iscriversi inviare una mail con i propri dati a angela.allegria@nuovefrontierediritto.it

Alle ore 20,00 invece l’AMI Associazione Matrimonialisti Italiani presieduta dall’Avvocato Gian Ettore Gassani con il contributo dell’Avvocato Luca Volpe hanno ideato un webinar UNA SERA CON LE DONNE in cui attraverso riflessioni, aneddoti, pensieri e altro sulle Donne dalle Donne si proverá a far emergere quale sia la reale dimensione della Donna nel 2021. Il Webinar verrá trasmesso sulle pagine facebook degli ideatori ed anche sulle pagine di EUROCOMUNICAZIONE dirette da Giovanni De Negri.

Gli interventi saranno molteplici cosí come le relatrici, tutte donne, tutte impegnate a tutela dei diritti della donna.

Interverranno Simona Abate psicologa e psicoterapeuta, Vittoriana Abate giornalista RAI e di Porta a Porta, Cristiana Arditi Di Castelvetere avvocato, Marina Baldi biologa e genetista, Flaminia Bolzan psicologa e criminologa, Roberta Bruzzone psicologa, criminologa, Luisella Cantatore artista, Rosa Capozzi ricercatrice del CNR, esperta di cultura, Maddalena Cialdella psicologa e psicoterapeuta, Irma Conti avvocata, Sonia D’agostino autrice e conduttrice radiofonica, Simona Dècina autrice televisiva RAI, giornalista, Catena Fiorello Galeano scrittrice, autrice televisiva, conduttrice, Valentina Gallo combattente che non si arrende mai, Ivana Jelinic imprenditrice, presidente associazione turismo, Antonella Martinelli autrice televisiva RAI, Maria Mazzilli presidente FIDAPA Trani, Caterina Navach dirigente Pubblica Amministrazione, Marina Nenna avvocata, assessora, consigliera nazionale di D.I.RE., Marzia Roncacci giornalista del TG2, Adriana Pannitteri giornalista del TG1, Rosanna Pantone avvocata, Loredana Petrone psicologa e psicoterapeuta, Simona Pitino avvocata, Cecilia Primerano giornalista del TG1, Pinky Aulakh impiegata confagricoltura, Paola Radaelli presidente associazione vittime ,Debora Rosciani conduttrice, autrice televisiva, Roberta Serdoz giornalista TG3, Mina Schett Welby Co Presidente Associazione Luca Coscioni e la sottoscritta.

I lavori potranno essere seguiti sulle pagine eurocomunicazione.com e eurocomunicazione.it sui social facebook, twitter, youtube e instagram.