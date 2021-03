Parlare di diritti umani l’otto marzo. L’appuntamento dell’Università della pace delle Marche

0 0

L’Università per la Pace delle Marche organizza per domani (8 marzo) un appuntamento speciale nell’ambito del ciclo di incontri “Diritti umani, uno sguardo sul mondo”, a cura della giornalista Asmae Dachan. Si terrà online e ha come titolo “Siria, dieci anni dopo”, con la partecipazione della giornalista Sara Lucaroni. Sarà possibile seguire l’incontro a partire dalle 17:30 sulla pagina Facebook dell’Università per la Pace delle Marche. Un’occasione importante per ripercorrere, con uno sguardo di genere, le conseguenze delle violenze sulla popolazione civile, in particolare sulle donne e le minoranze. Il ciclo dell’Università della Pace è incentrato sulle “testimonianze di giornalisti che raccontano un’umanità da scoprire”.

Asmae Dachan è una giornalista italo-siriana, collaboratrice permanente dell’Università della Pace.

Sara Lucaroni ha firmato reportage da Iraq, Siria, Turchia e inchieste per l’Espresso, Avvenire, Speciale Tg1, Sky tg 24; è stata inviata per “Fuori Onda” su La 7 e di “M” di Michele Santoro. Scrive di Medio Oriente, minoranze, diritti umani, legalità. Ha vinto tra gli altri il premio “Carlo Azeglio Ciampi – Schiena dritta”, il premio “Giornalisti del Mediterraneo” e il premio “Omcom”.