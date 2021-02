IV Conferenza del Progetto Educativo Antimafia. 22 febbraio

0 0

Lunedì 22 Febbraio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 11.30 presso la sede del Centro Studi Pio La Torre a Palermo, si terrà la conferenza del Progetto Educativo Antimafia promosso dal Centro Pio La Torre. Il tema della conferenza sarà:

«Articolo 21 – costituzione, informazione e democrazia: tra fake news, nuove forme di solidarietà e rivoluzione tecnologica».

Relatori:

Paolo BORROMETI – presidente Art.21

Rino CASCIO – caporedattore RAI Sicilia

Giuseppe GIULIETTI – presidente FNSI

Modera:

Marina TURCO – caporedattrice TGS – caporedattrice TGS In preparazione della quarta videoconferenza ecco la sintesi videoregistrate dei relatori

Gli studenti potranno far pervenire ENTRO E NON OLTRE il 15 FEBBRAIO 2021 le loro domande o dei brevi interventi di 30 secondi videoregistrati per interagire con i relatori.

Durante la videoconferenza, come sempre gli studenti e gli insegnanti potranno intervenire in diretta o in chat

Paolo Borrometi