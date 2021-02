Adelphi. “Sender Prager” di I.J.Singer, un gioiello narrativo del fratello del Nobel

0 0

“Sender Prager”, racconto di I. J. Singer, fratello meno noto del Nobel per la letteratura Isaac Bashevis, narra la storia dell’omonimo protagonista proprietario del ”Ristorante Praga”, ritrovo abituale di mercanti e giovani, che una mattina fece esporre in vetrina una bella notizia per tutti i poveri della città: attraverso un cartello il signor Sender Prager annunciava che in onore del proprio matrimonio, che festeggiava nel salone interno del locale, avrebbe offerto un pranzo gratuito a tutti i bisognosi del quartiere.

Da qui parte la descrizione, viva e affascinante, della sua vita, faticosa e graduale ascesa a una condizione di benessere, segnata dalla ricerca non facile di una moglie che, finché gli era stato possibile, aveva posticipato preferendo divertirsi perché, buon partito qual era, si permetteva molte donne. La sposa gli era stata consigliata da un rabbino che abitava di fronte al ristorante e rappresentava il suo capitale per la maturità e per la vecchiaia. Su di lei Sender Prager aveva investito tantissimo e certo non solo dal punto di vista economico. Tuttavia una delusione, all’inizio di quel passo fondamentale, cambiò il corso del suo destino …

Un libro godibile grazie a uno stile caldo, scorrevole, vivo. E’ il ritratto chiaro e interessante di un uomo e della cultura yiddish nella Polonia del tempo. Racconto che si legge di corsa sino alla fine e che coinvolge accompagnandoci con affetto e liricità alla conoscenza di una vita e ai costumi di un ambiente, sino a una conclusione che non è scontata e suona dolorosamente autentica. Israel Joshua Singer è uno scrittore yiddish, vissuto tra il 1893 e il 1944, anche se meno noto del fratello Nobel per la letteratura, le sue opere sono state recentemente rivalutate e ripubblicate con successo. Una di queste è proprio “Sender Prager”, piccolo gioiello di settantaquattro pagine nell’edizione cartacea di Adelphi.

Sender Prager di I.J.Singer

Traduzione di Elisabetta Zevi

Piccola Biblioteca Adelphi, 677

2015, 2ª ediz., pp. 74

Temi: Ebraismo e letteratura ebraica, Letteratura mitteleuropea

