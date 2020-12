Stretta sul Covid, Italia in zona rossa. Mediaset cavalca lo “scontro” Conte-Renzi. Marittimi liberati: la politica si accapiglia, l’informazione festeggia.

I Tg dal 14 al 18 dicembre – L’attesa per la stretta sugli spostamenti nelle festività natalizie, comunicata in extremis nella serata di venerdì, ha costituito il principale tema delle edizioni di prime time, raccogliendo tra lunedì e venerdì ben 21 aperture. Nell’ipotizzare date e regole certe, i Tg hanno documentato di giorno in giorno i nuovi sviluppi, rilanciando nei servizi gli appelli dei presidenti di regione (Zaia, De Luca, Zingaretti), questa volta univoci nell’indicare l’esigenza di una stretta rigorosa…

LEGGI L’OSSERVATORIO INTEGRALE