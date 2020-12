Regeni, il videoappello del partigiano Cottino a Conte: “Faccia rispettare i diritti umani e la dignità del nostro Paese”

“Signor presidente del Consiglio faccia rispettare i diritti umani e la dignità del nostro Paese”. Così, con alcuni videoappelli, il partigiano dell’Anpi si rivolgono direttamente a Giuseppe Conte per chiedere giustizia per Giulio Regeni. “Sono anziani ma ancora combattenti – si legge nell’appello dell’associazione – Contro ogni fascismo, per i diritti umani. La loro battaglia fonda la Repubblica e la convivenza civile”. Nel video il messaggio del partigiano Gastone Cottino, della brigata Mingione

Fonte: Il Fatto Quotidiano