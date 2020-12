Fazi Editore. “Perdersi” di E.J. Howard: storia vera, modello di plagio sentimentale

I protagonisti di “Perdersi”, romanzo da poco uscito con Fazi editore, hanno superato i sessant’anni: Henry è un uomo sfortunato che, in seguito a varie peripezie, si è ridotto a vivere su una barca; colto, dotato di grande charme, capace di raccontare un’intrigante e romanzesca vita, è ancora un play-boy. Daisy è una drammaturga affermata che, dopo essere stata abbandonata da un uomo di cui era profondamente innamorata, cerca la pace in campagna acquistando un cottage dal giardino incolto. Henry di mestiere è stato giardiniere e si offrirà di entrare al servizio della donna. A poco a poco la frequentazione si trasforma in un rapporto, dove l’attrazione sessuale porta i due a una seconda giovinezza ed entrambi si troveranno, nell’autunno del ciclo biologico, a vivere una dolce estate di San Martino . Ma l’esistenza è complessa e Daisy scivolerà in situazioni che non aveva immaginato.

Le 418 pagine di “Perdersi” di Elisabeth Jane Howard nascono da una vicenda realmente vissuta dall’autrice. I capitoli del romanzo sono alternativamente dedicati al pensiero e alle emozioni di Henry e di Daisy, in un’affascinante descrizione che è un viaggio nell’anima dell’uno e dell’altra, ritratto universale di una relazione psicologica non rara a trovarsi. Un romanzo d’amore con il ritmo della suspense e del mistero, che si legge d’un fiato grazie alla capacità dell’autrice di dire e non dire, lasciando il lettore nel dubbio fino all’ultimo. Thriller a sfondo sentimentale, che aiuta a capire gli esseri umani. Il titolo originale di “Perdersi” è “Falling”, La caduta.

Figlia di un ricco mercante e di una ballerina, donna bellissima, Elisabeth Jane Howard iniziò come modella e attrice, prima del successo popolare, in particolare per “La saga dei Cazalet”. Ebbe diversi mariti e amanti, e l’eco della travagliata vita amorosa risuona nei suoi libri. Scomparsa all’età di novantuno anni nel 2014, amatissima dai lettori per il suo stile scorrevole e vivo, la scrittrice inglese ha ricevuto il plauso indiscusso della critica recentemente.

Elisabeth Jane Howard – Perdersi