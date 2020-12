Cosa succede nella destra italiana, inchiesta di Report con contributi esclusivi (questa sera alle 20.20 su RaiTre)

Con un’inchiesta dettagliata e contributi inediti nella puntata di questa sera di Report (su Raitre alle 21.20) si parlerà di cosa sta succedendo nella destra profonda in Italia. Con la seconda ondata dell’epidemia, l’estrema destra sta provando a strumentalizzare le proteste e la crisi dei settori più colpiti dal coronavirus. Negli ultimi mesi Forza Nuova ha capeggiato gli scontri di piazza più violenti a Roma e in giro per l’Italia grazie a un’alleanza con alcune frange del mondo ultras. Gli arrestati però sono in maggioranza minorenni, categoria a cui l’organizzazione neofascista romana punta da anni. Dentro Forza Nuova, per i giovanissimi la gerarchie e le regole sono ferree. Chi sgarra è sottoposto a un rituale punitivo violentissimo. I dettagli li raccontano i protagonisti in un’audio esclusivo recuperato da Report.

E ancora, sempre nella puntata di oggi, un focus su Fratelli d’Italia. Da mesi Giorgia Meloni vola nei sondaggi e in tanti stanno provando a saltare sul carro vincente. Anche chi porta in dote frutti avvelenati. Nell’ultimo anno e mezzo Fratelli d’Italia ha raggiunto il record negativo di arrestati per ‘ndrangheta. I rapporti con la criminalità organizzata non riguardano però solo i nuovi arrivati. L’ex tesoriere di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati Pasquale Maietta, definito da Giorgia Meloni “il migliore tra i migliori dirigenti del partito”, è accusato da vari pentiti di essere in rapporti stretti con i Di Silvio, il clan di origine sinti imparentata con i Casamonica. Il tribunale di Latina lo ha rinviato a giudizio con l’accusa di aver creato un sistema di evasione e di riciclaggio da 240 milioni di euro. E Report ha scoperto che alcune delle società citate nelle carte dell’inchiesta per riciclaggio di Maietta risultano legate alla campagna elettorale di Fratelli d’Italia a Latina del 2013.