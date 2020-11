“Jackson Pollock – Dripping Dance”, in un libro per l’infanzia la vita dell’artista e dieci riproduzioni delle opere

Jackson Pollock è un pittore il cui talento si è espresso soprattutto attraverso immagini oniriche e simboliche molto vicine all’espressività infantile, conservandone fantasia e creatività dirompente: non è illogico pensare che, proprio per questo, il suo stile possa essere più facilmente chiaro a una mente vergine, esente da sovrastrutture. In un linguaggio adatto ai più piccoli “Jackson Pollock – Dripping Dance”, attraverso 52 pagine illustrate, percorre la vita dell’ artista statunitense e la racconta come avventura che ha per protagonista non un personaggio fiabesco, ma una persona in carne e ossa straordinariamente immaginifica.

“Jackson Pollock – Dripping Dance”, adatto dai sei anni in su, edito da Maria Pacini Fazzi della Fondazione Ragghianti, scritto da Federica Chezzi e Angela Partenza, illustrato da Daniela Goffredo, è una storia vera, che si snoda attraverso una narrazione semplice, realistica e appassionante, corredata da dieci riproduzioni delle opere del pittore. Rappresenta le peripezie che deve superare un uomo prima di raggiungere la piena identità: dal Pollock appena 18enne del 1930, pieno di dubbi e insicurezze; al tentativo di districare il garbuglio interiore con uno psicologo; all’incontro con l’amore e a quello provvidenziale con la mecenate Peggy Guggenheim; fino allo sgorgare in età matura della sua più autentica espressività, sorta di “Dripping dance” o “Danza gocciolante” che dalle stille della tintura fa sbocciare il groviglio interiore in fiore vivo, mentre i colori danzano a tempo di jazz.

Particolare importante di “Dripping dance” è che il racconto dialoga con i bambini, pone loro domande, sollecita la riflessione. Il testo ha una sua particolare struttura per cui alcune pagine devono essere ruotate per essere lette e per meglio comprendere i significati nascosti dei dipinti. Un libro educativo e al tempo stesso divertente che avvicina i più piccoli, in modo molto naturale, alla grande arte.

Titolo: Jackson Pollock – Dripping Dance

Autrici: Federica Chezzi, Angela Partenza

Illustratrice: Daniela Goffredo

Editore: Maria Pacini Fazzi, Fondazione Ragghianti

Età consigliata: dai 6 in su

Uscita: ottobre 2020

ISBN: 9788865507346

Prezzo al pubblico: 14 euro

52 pagine a colori illustrate

10 riproduzioni delle opere di Jackson Pollock

Copertina cartonata cm 25×30

Collana: ALT! Arte Libera Tutti