Matthew Caruana Galizia all’evento online organizzato dall’Università dell’Aia parlerà della sua lotta per la libertà di stampa. Nel solco del lavoro di Daphne

Matthew Caruana Galizia è il figlio maggiore di Daphne Caruana Galizia, la giornalista impegnata in una serie di inchieste sulla corruzione assassinata a Malta il 16 ottobre 2017. È giornalista e anche ingegnere informatico. Ha lavorato per cinque anni con l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Qui ha fondato l’Unità Dati e Ricerca nel 2014, il cui lavoro principale sui Panama Papers ha portato la squadra di Caruana Galizia a vincere il Pulitzer nel 2017. Il giornalista ha lasciato l’ICIJ nel 2018 per proseguire il suo lavoro alla Daphne Caruana Galizia Foundation, fondazione impegnata per ottenere giustizia e verità. Domani, Giovedì 8 Ottobre alle 18:30, Matthew Caruana Galizia sarà ospite di un evento online organizzato dall’Università dell’Aia e moderato dal professor Aurélien Lorange e dall’avvocato Jessica Galea. Parlerà della sua storia, della sua lotta, e spiegherà il lavoro della fondazione per la difesa della libertà di stampa, del dovere di informare, e del diritto di essere informati. L’evento è aperto a tutti, chiunque vorrà potrà fare domande.

Link per partecipare e fare domande: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcxN2RhZGYtMjlmYS00N2JiLWJhMzUtMzlmZWYxZDdhYTAx%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22a2586b9b-f867-4b3c-9363-5b435c5dbc45%22%2C%22Oid%22%3A%223bf68e8b-37b2-437b-841d-b4686ce1c510%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%7D