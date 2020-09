Rai. Usigrai-Fnsi: forze politiche rispondano ad appello Fico

“Ci auguriamo che tutte le forze politiche rispondano all’appello del Presidente della Camera Roberto Fico per la riforma della Rai e nuove norme sui conflitti di interesse. È importante che si riesca a varare nuove regole per il Servizio Pubblico in tempo per la scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione, e arrivare così a nominare i nuovi vertici con criteri nuovi che garantiscano autonomia e indipendenza dai partiti e dai governi.

I testi esistono, sono per buona parte convergenti, serve solo la volontà politica dei partiti di trovare una sintesi, di approvarli e di farlo in maniera urgente”. Lo scrivono in una nota Usigrai e Fnsi