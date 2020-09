Usa. Migliaia di persone manifestano per onorare la memoria di Ruth Bader Ginzburg

Sono migliaia le persone che in queste ore continuano a manifestare a Washington e in tante altre città degli Stati Uniti per onorare la memoria di Ruth Bader Ginzburg la giudice della corte suprema recentemente comparsa. È difficile immaginare che cosa rappresenti questa donna per la storia del diritto degli Stati Uniti. Figlia di un emigrante ucraino che arrivo’ negli Stati Uniti da Odessa ,in ucraina, e di una donna di famiglia polacca , Ruth Bader ginsburg e‘ cresciuta a Brooklyn all’interno di una comunita’ ebraica non strettamente osservante.

La sua carriera universitaria e’ stratosferica: cornell,harvard, columbia. Quando entro’ ad harvard Nel 1956 le matricole donne erano 9, gli uomini 500. E le giovani donne si vedevano fatta questa domanda :”perche’ vuole rubare il posto a un uomo?”

Da allora questa donna minuta ha fatto la storia del diritto: battaglie legali storiche per i diritti dei lavoratori contro un gigante come la goodyear, Diritti delle donne lavoratrici discriminate fino ad allora rispetto ai colleghi maschi nei livelli salariali legati all’allevamento dei figli, parità di genere per quanto riguarda leggi sull’alcool Riuscendo a modificare i regolamenti che in alcuni Stati stabilivano obblighi di età differenti tra uomini e donne per il permesso di consumare alcolici. Anno dopo anno Ruth Giunsburg édiventata un mito.fino alla sua morte gli equilibri in seno alla corte erano cinque per i magistrati di orientamento tradizionalista e e Quattro piú liberali. . Ora Che Trump ha già annunciato la nomina di un giudice donna di orientamento conservatore l’equilibrio si sposterebbe ancora con un sei A tre destinato a durare per anni. Amy Corey Barret,la donna che sembra favorita a sostituire Bader Ginzburg é infatti giovane,ha quarant’anni. È una tradizionalista cattolica ed ha più volte espresso opinioni contrarie alla diritto all’interruzione di gravidanza senza limitazioni ed é madre di sette figli. Desta qualchepreoccupazione Fra i democratici il fatto che il suo nome sia associato a un gruppo tradizionalista che mette insieme cattolici e penta costali, People of Grace. La mossa di Trump e ´ tutt’altro che avventata. Difficilmente Biden ,da cattolico, potrebbe scagliarsi con veemenza contro una nomina del genere ed infatti nelle prime dichiarazioni il candidato democratico si è tenuto lontano dalla vicenda preferendo continuare a martellare Trump sulla inefficacia della sua risposta alla pandemia che in queste ore ha superato le 200.000 vittime. Ma aldilà della speculazione elettorale quel che e´certo è che gli equilibri della corte suprema stanno per cambiare in maniera rilevante e permanente. E già si parla di una possibile contromossa futura dei democratici che in caso di vittoria al Senato potrebbero aumentare il numero dei magistrati della corte suprema per tentare un ribilanciamento.