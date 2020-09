Giornalismo ed etica alla luce dei principi della Carta di Assisi. Oggi a Firenze con il presidente Fnsi Giulietti

Giornalismo ed etica alla luce dei principi della Carta di Assisi: è questo il tema dell’incontro “Parole non pietre: la carta di Assisi per un giornalismo responsabile” in programma a Firenze il 24 settembre.

L’evento, valido per la formazione professionale dei giornalisti, ha come obiettivo quello di proporre una riflessione sulla deontologia del giornalismo e sulle sfide proposte dall’etica a chi fa informazione. Al centro del dibattito l’analisi della Carta di Assisi nata nel 2019 come manifesto per ls salvaguardia della buona informazione e del linguaggio improntato al rispetto e alla veridicità on e off line.

Fondazione dell’Ordine dei giornalisti della Toscana e Scuola per il dialogo interreligioso , interverranno ospiti illustri per un confronto di alto livello. Al corso, organizzato da Odg Toscana in collaborazione con, interverranno ospiti illustri per un confronto di alto livello. Tra i presenti, Carlo Bartoli, Presidente Odg Toscana, Alessandro Bennucci, Presidente Associazione Stampa Toscana, Giuseppe Giulietti, Presidente FNSI, Vannino Chiti, Presidente emerito Regione Toscana e studioso di religione, Izzeddin Elzir, Imam di Firenze, Joseph Levi, Presidente FSD, già Rabbino capo di Firenze, Guidalberto Bormolini monaco e antropologo docente al Master Death Studies and the end of life dell’Università degli studi di Padova e Don Alessandro Clemenzia, sacerdote diocesano, Vicerettore del Seminario Maggiore Arcivescovile di Firenze