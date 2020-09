Cosci, D’Ubaldo, Monetti e Ferri dimessi da componenti dell’Esecutivo Cnog. Pieno sostegno di Controcorrente Lazio

ControCorrente Lazio esprime pieno sostegno a Elisabetta Cosci, Guido D’Ubaldo, Nadia Monetti e Andrea Ferro, componenti del Comitato esecutivo del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, i quali oggi hanno annunciato le dimissioni.

Condividiamo la loro scelta di responsabilità assunta pensando a tutte le colleghe e i colleghi che potrebbero vedersi negato il diritto di eleggere i rappresentanti alle prossime elezioni a causa di una strumentalizzazione dell’emergenza sanitaria. L’intero Paese è chiamato alle urne i prossimi 20 e 21 settembre. Anche altri Ordini professionali andranno regolarmente al voto. Inoltre, 17 Ordini regionali dei giornalisti su 20 hanno già convocato le elezioni. Quindi, non si capisce perché le giornaliste e i giornalisti non possano andare a votare due settimane dopo se non per la volontà del presidente Carlo Verna e di altri suoi alleati di procrastinare il naturale rinnovo delle cariche.

ControCorrente Lazio