“Quattro vite”, le catene dell’imprinting. In uscita il 27 agosto

Una maestra (Adèle Haenel), con un passato che vorrebbe dimenticare, vede tornare a galla ciò che avrebbe voluto rimuovere, grazie anche all’uscita dal carcere di un’ex complice. Così, quando è arrestata a casa sua dalla polizia, dovrà rivelare al partner chi veramente è, proprio nel momento in cui aspetta un bambino …

Da qui il regista Arnaud des Pallières ripercorre il passato della giovane donna, le origini di una vita tormentata in un ambiente malsano, che l’ha condotta all’illegalità. Una sorta di storia a flash back della stessa protagonista, per raccontare la quale des Pallières ha scelto un’attrice diversa per ogni stagione – dall’infanzia all’età adulta – a sottolineare le identità differenti in ogni tratto di vita.

Dalle scommesse nel giro delle corse ippiche, dove il denaro scorre a fiumi e si è tentati di impossessarsene, alle discoteche dove la carne giovane è in offerta, il film di Arnaud des Pallières analizza un destino nato sotto il segno della violenza, che cerca a tastoni un varco per un futuro più degno.

La bambina è Vega Cuzytek, Adèle Exarchopoulos e Solène Rigot impersonano l’inizio e la fine della sua adolescenza anche se le due attrici sono coetanee, fatto visibilmente inconfutabile e destabilizzante per lo spettatore, al quale può venire il dubbio se il film stia parlando della stessa eroina. La brava Adèle Exarchopoulos, arrivata al successo grazie all’indimenticabile “La vita di Adele”, Palma d’oro al festival di Cannes del 2013, è sacrificata nella piccola parte.

Ispirato alla storia vera della co-sceneggiatrice Christelle Berthevas, più significativamente del titolo italiano “Quattro vite”, il francese “Orpheline”ovvero “Orfana”, meglio sintetizza il percorso travagliato di una persona senza guida, testimoniando come tutto parta dalla genesi e come cambiare il proprio karma sia difficile. Un film sensuale, crudo e a tratti intrigante, che si lascia guardare malgrado lo sconfinamento nel concettuale.

“Quattro Vite”, Regia di Arnaud des Pallières. Un film con Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos, Solène Rigot, Vega Cuzytek, Jalil Lespert. Genere Drammatico, – Francia, 2016, durata 117 minuti. Uscita cinema giovedì 27 agosto 2020 – distribuito da Movies Inspired.