Michelle Obama: l’implacabile nemica di Trump

Michelle Obama odia la politica e lo ha spiegato molto bene nel suo libro Becoming nel quale racconta quanto abbia subito le scelte di Barack di diventare prima senatore e poi presidente degli Stati Uniti Lo ha ribadito anche nell’appassionato discorso fatto ieri alla strana Covid-convention democratica di Milwakee. “Sapete che odio la politica, ha detto,ma anche sapete che amo questo paese e che amo tutti i nostri ragazzi” . In tanti avrebbero voluto vedere lei al posto di Biden, in tanti hanno sognato che fosse lei a sfidare l’arroganza di Trump, come aveva fatto alla Convention del 2016 a Philadelphia, quando emerse tutto il suo carisma e la sua popolarità superò quella di Obama. Ma Michelle non ci pensa proprio a candidarsi. Memorabile la frase che disse a Philadelphia senza mai pronunciare il nome di Trump: “Quando gli altri scendono in basso, noi voliamo alto” E quelle parole di allora sono tornate a rieccheggiare nel suo discorso di ieri nel quale ha voluto andare più a fondo di quel concetto che fece il giro del mondo ed ha spiegato che cosa vuol dire oggi “volare alto”,in un’America lacerata e divisa da scontri razziali, governata da un presidente privo di empatia per gli altri, con una pandemia che ha colpito duramente le vite delle persone,facendo 160 mila morti,e mettendo in ginocchio l’economia.

“Volare alto significa prendere la strada più difficile,ha spiegato Michelle,significa arrampicarsi con le unghie e con i denti verso la cima, schierandosi fieramente contro l’odio, ricordandosi che siamo un’unica nazione al cospetto di Dio e che se vogliamo sopravvivere dobbiamo trovare il modo di stare insieme nonostante le nostre differenze. Volare alto significa, ha aggiunto Michelle, svelare la catena di bugie e sospetti con l’unica cosa che può renderci veramente liberi:la dura fredda verità.

Michelle ha attaccato duramente Trump,ma senza i toni accesi della Convention di Philadelphia. Il discorso di ieri, fatto attraverso uno schermo dalla casa di Washington, è parso soprattutto una riflessione intima rivolta a tutti gli americani provati dalla difficile situazione sanitaria, economica e dall’incertezza sul futuro. Sono 30 milioni quelli che hanno perso il lavoro e in tanti hanno chiesto gli aiuti statali e federali per sopravvivere.”Donald Trump è il presidente sbagliato per il nostro paese” ha detto chiaramente Michelle “ ha avuto abbastanza tempo per dimostrare che non è all’altezza dell’incarico…e quando guardiamo alla Casa Bianca alla ricerca di guida, stabilità e consolazione, vediamo invece caos, divisione e una mancanza totale di empatia”. Michelle Obama anche questa volta ha usato il tono e le parole giuste per arrivare al cuore dei tanti elettori americani ancora incerti se andare a votare per un tickets democratico che non accende gli animi ma è l’unica alternativa ad altri 4 anni di presidenza Trump.

“Se pensate che le cose non possano andare peggio,credetemi, è possibile che peggiorino. E succederà se non ci sarà un cambiamento con queste elezioni. Se abbiamo qualche speranza di porre fine a questo caos dobbiamo votare per Joe Biden come se le nostre vite dipendessero da questo”.

Michelle ce l’ha messa tutta per spingere afroamericani, latini, asiatici e minoranze ad andare a votare di persona o per posta “ come abbiamo fatto nel 2008 e nel 2012” ha detto “ dobbiamo mostrare lo stesso livello di passione e speranza per Joe Biden”. Michelle ci prova, ma è difficile ritrovare oggi quello stesso entusiasmo che aveva circondato Obama, elettrizzato gli afroamericani che avevano visto la chance di eleggere il primo presidente nero nella storia degli Stati Uniti. Eppure anche questa volta c’è una grande posta in gioco per i democratici, che non è solo mandare a casa Trump. E’ chiaro a tutti che Biden con i suoi 77 anni, non si candiderà per un secondo mandato e toccherà quindi a Kamala Harris nel 2024 scendere in campo e provare a diventare la prima donna nera presidente degli Stati Uniti. Una bella scommessa, ma per vincerla c’è bisogno di una grande mobilitazione,anche di quella ala più radicale dei democratici che non andando a votare alle passate elezioni ha consentito a Trump di arrivare alla Casa Bianca. Alexandria Ocasio Cortez e amici dovrebbero averlo capito come ha dimostrato il discorso di Bernie Sanders che ha invitato all’unità, a votare per Biden e Harris e a non ripetere gli errori del passato. “Il futuro della nostra democrazia, della nostra economia e del nostro pianeta, sono in pericolo.Il prezzo di un fallimento è troppo grande da immaginare” L’avesse capito 4 anni fa sarebbe stato meglio.

Fonte: https://www.lavocedinewyork.com/news/primo-piano/2020/08/18/michelle-obama-limplacabile-nemica-di-trump-vola-alto-con-la-dura-verita/