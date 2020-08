Inaccettabili gli insulti a Giulietti. Esposto al Ministro degli Interni

La nostra Costituzione è antifascista e antirazzista, eppure c’è qualcuno che sembra dimenticarsene. Gli insulti ai tanti colleghi giornalisti nell’ultimo periodo preoccupano enormemente, fino al culmine raggiunto con le frasi minacciose scritte contro il Presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Giuseppe Giulietti.

Rimanere in silenzio, subire tutto ciò come se fosse normale, non mette a rischio solo i colleghi, ma il significato dell’Articolo 21 della nostra Carta Costituente.

Presenteremo un esposto, con gli insulti e le minacce, al Ministro degli Interni, certi che le Autorità vorranno chiedere chiarezza rispetto agli ultimi eventi.

Gli squadristi ed i fascisti sono fuori dalla Costituzione, noi lo ribadiamo con forza, la medesima con la quale siamo accanto a tutti i colleghi che sono costretti a convivere con le minacce, purtroppo una lista sempre più lunga, a cui si aggiunge incredibilmente il Presidente della Fnsi.