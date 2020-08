3 Giorni di pace. Il 9, 10 e 11 ottobre a Perugia per progettare le cose che dobbiamo fare nei prossimi 10 anni

Saranno tre giorni dedicati alla costruzione di una pace vera, autentica, fondata sulla promozione e il rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona. Zero chiacchiere e tante idee positive per cercare le soluzioni ai molti problemi che incombono e per progettare le cose che dobbiamo fare nei nostri prossimi 10 anni.

E alla fine, domenica 11 ottobre, cammineremo assieme da Perugia ad Assisi, sulla via di San Francesco e Aldo Capitini, per costruire una nuova economia, della cura e della fraternità.

Cercheremo di leggere il tempo presente con occhi aperti sul mondo. Progetteremo il futuro e raccoglieremo l’invito di Papa Francesco a costruire un patto educativo globale e “un’economia diversa, quella che fa vivere e non uccide, include e non esclude, umanizza e non disumanizza, si prende cura del creato e non lo depreda”.

Denunceremo la nuova, spaventosa, corsa al riarmo e daremo voce a chi resta disperatamente prigioniero delle tante guerre che continuano anche alle porte di casa nostra. Ma soprattutto cercheremo di riscoprire e promuovere il valore della cura: il primo modo concreto di fare pace in ogni momento di tutti i giorni.

E’ tempo di riunire le energie positive e dare un nuovo impulso alla costruzione della pace. Il 9, 10 e 11 ottobre 2020 vieni anche tu a Perugia. Inviaci subito la tua adesione: adesioni@perlapace.it