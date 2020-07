Siria, 7 anni fa il rapimento di padre Paolo Dall’Oglio. Il 29 luglio conferenza stampa in Fnsi

A sette anni dal sequestro a Raqqa di padre Paolo Dall’Oglio, mercoledì 29 luglio 2020, alle 11, la sede della Fnsi ospita una conferenza stampa per ricordare la sua opera e i lati ancora oscuri del suo sequestro. Intervengono con la sorella di padre Paolo, Francesca Dall’Oglio, accompagnata dal suo legale, il prefetto per le Comunicazioni della Santa Sede, Paolo Ruffini; il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, in collegamento; il presidente della Fondazione Ratzinger, padre Federico Lombardi; il direttore dell’Osservatore Romano, Andrea Monda; il presidente del Centro Astalli, padre Camillo Ripamonti; il presidente e il segretario generale della Federazione nazionale della Stampa italiana, Giuseppe Giulietti e Raffaele Lorusso; la portavoce di Articolo21, Elisa Marincola. Coordina il fondatore dell’associazione Giornalisti amici di padre Dall’Oglio, Riccardo Cristiano.

Sarà consentito l’accesso a un numero ristretto di operatori e giornalisti.