Trump non dia all’OMS la colpa dei suoi ritardi – Lettera aperta all’Ambasciatore USA

Ambasciatore Lewis M. Eisenberg,

devo esprimerle la profonda disapprovazione nei confronti della decisione del Presidente Trump, circa la revoca del contributo degli USA all’Organizzazione Mondiale della Sanità. La motivazione addotta – che l’ OMS non avrebbe denunciato i ritardi della Cina nel diffondere la notizia della pandemia di Coronavirus, – ha una parte di verità, ma appare del tutto illogica. Infatti, sottrarre ora – nel momento di massimo impegno contro questa pandemia – contributi all’unico organismo di tutela globale della salute, è una decisione incomprensibile. Che lascia invece trasparire il tentativo del Presidente Trump di dislocare sull’OMS la propria responsabilità per il ritardo – questo sì, certo e letale – che egli ha causato, banalizzando i primi contagi come effetto di una semplice “influenza un po’ più forte”.

Ambasciatore Lewis M. Eisenberg,

come sa, l’Italia è stata colpita da questo virus in modo molto pesante, pertanto non può che provare vicinanza per la sofferenza che sta affrontando la popolazione statunitense; soprattutto quella più povera, priva di copertura sanitaria e – in caso di morte – destinata alla sepoltura in fosse comuni. Per questo motivo e per l’amicizia che ci lega al Popolo degli USA, chiedo – insieme a tante cittadine e cittadini italiani – che il Presidente Trump riveda la revoca dei contributi all’OMS. Il prestigio di una grande nazione si dimostra nei momenti di difficoltà. E questo lo è.