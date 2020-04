Parole non pietre, il 22 alle 18 talk su informazione al tempo del coronavirus

Lo tsunami coronavirus pone tantissime sfide al mondo dell’informazione. Sfide di rimozione, di comprensione, di approfondimento, di lettura da diverse angolature. La retorica che si sceglie rischia di imporre prioritariamente la risposta a domande che invece devono aiutare a capire e a non dimenticare ciò che solo a prima vista sembra non riguardarci direttamente. La retorica del “bivio”, ad esempio, del “mondo al bivio”, ci induce a ritenere che davanti a noi ci siano solo due opzioni, quando probabilmente sono tre, o quattro. Così la retorica del “siamo in guerra” ci può indurre a ritenere che ci sia un nemico esterno, e così l’esigenza di guardare a noi, alle scelte passate e ai nostri modelli può arrivare a sembrare un “tradimento”. Non è così. E per tentare di aprire gli orizzonti Articolo 21 ha deciso di organizzare una video-discussione scegliendo di approfondire diverse prospettive. Così il 22 aprile alle 18.00 e fino alle 19,30 ci troveremo su jitsi.meet, all’indirizzo

https://meet.jit.si/ BoundProfessorsLeanLovingly

Abbiamo scelto alcuni relatori per cogliere le sfide dell’oggi dalla prospettiva americana, cinese, etica e informativa. Parleremo dunque di etica, “essere in guerra” o “essere tutti sulla stessa barca” con Enzo Bianchi, fondatore della Comunità monastica di Bose, di America con Antonio Di Bella, direttore di Rainews24 di Cina con il professor Francesco Sisci, sinologo e ricercatore presso l’Università Popolare Cinese, del rischio totalitario, reso evidente dal caso ungherese, con Giuseppe Giulietti, presidente della FNSI, di fake news si occuperanno Antonio Nicita, direttore dell’Agcom, e Roberto Natale, responsabile del comitato scientifico di Articolo21.

Quindi tenteremo di rimuovere un po’ del buio calato su alcune emergenze di enorme rilevanza, le periferie dimenticate. Antonella Napoli, direttore di Focus on Africa e membro del direttivo di Articolo 21, illustrerà la situazione africana, Riccardo Cristiano, fondatore dell’Ass.ne Giornalisti amici di padre Dall’Oglio quella dell’area siro-libanese Tiziana Ciavardini, giornalista esperta di Iran, di questo che è uno più gravi focolai di Covid-19 al mondo.

Interverranno anche il segretario dellla Fnsi Raffaele Lorusso e dell’Usigrai Vittorio di Trapani.