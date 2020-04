La Rai contro le fake news, “Tutta salute” dedicata alla buona informazione sul coronavirus

Rai contro le fake news. Nasce con questa “mission” una task force guidata da Antonio di Bella, Direttore di RaiNews, che monitorerà, avvalendosi di un prestigioso comitato scientifico, tutte le notizie dubbie a partire da quelle che riguardano il coronavirus. Il primo a scendere in campo sarà il programma di Rai 3 “Tutta Salute” che, venerdì 10 aprile, dedicherà l’intera puntata al tema. Il programma è condotto da Michele Mirabella e Pier Luigi Spada, con la collaborazione di Carlotta Mantovan. Ogni venerdì alle 11.10, il giornalista di RaiNews Gerardo D’amico, racconterà al pubblico le fake news scovate nel grande e variegato mondo della comunicazione. Sarà poi il compito degli esperti di Tutta Salute far luce sulla scientificità di queste notizie.

Ospiti di questa prima puntata saranno Walter Ricciardi, membro dell’Esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e Consulente del Ministero della Salute e Sergio Della Sala, professore di Neuroscienze Cognitive all’Università di Edimburgo. Non dimentichiamoci, inoltre, che una cattiva informazione può non solo farci avere comportamenti sbagliati, ma anche renderci più deboli davanti al Covid19. È per questo che Carlotta Mantovan, con il suo spazio fake “Facciamo Chiarezza”, che da settembre ogni giorno denuncia le bufale che circolano in rete, chiuderà la puntata con un’intervista al professor Umberto Agrimi, Direttore del Dipartimento Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria dell’Istituto Superiore di Sanità, che spiegherà se veramente i nostri amici a quattro zampe possono essere contagiati dal virus o contagiarci.