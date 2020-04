25 Aprile 2020. Carlo Petrini “Io resto libero”

Da poco più di quattro giorni, come ben sapete, abbiamo dato inizio alla danze e ai preparativi di questo 25 Aprile. In questi giorni il riscontro che abbiamo avuto è stato straordinario: 2000 follower in sole 48 ore, più di 70.000 euro raccolti, moltissime adesioni su diversi canali e tante testate giornalistiche che hanno parlato di noi.

Nonostante i primi buoni risultati, però, di lavoro da fare ce n’è ancora tanto e richiede il contributo di tutti , n ella coscienza che questo 25 Aprile deve testimoniare anche la nostra solidarietà verso i senza tetto e i molti che non hanno cibo in questo nostro paese e in questo particolare momento. Un 25 Aprile di liberazione e solidarietà: d obbiamo essere uniti nelle nostre diversità senza lasciare indietro nessuno. Le due settimane che ci aspettano possono quindi essere importanti per la nostra iniziativa, sia per la raccolta fondi che per la campagna di adesione. Mi piacerebbe che, in questo lasso di tempo, la campagna #iorestolibero sia sempre più viva e che ognuno di voi la faccia propria. Mi piacerebbe che i vostri social, i vostri pensieri tradotti su carta, le vostre canzoni e opere d’arte di ogni tipo, parlino al mondo di questa iniziativa, coinvolgano più gente possibile e raccontino che cosa significa per voi oggi resistere e “restare liberi”.

Per chi quindi volesse darci un contributo alla promozione dell’evento può utilizzare 3 canali: Facebook: taggando la nostra pagina : taggando la nostra pagina https://www.facebook. com/25aprileiorestolibero/ e usando l’hashtag di riferimento #iorestolibero Instagram: pubblicando stories oppure post sempre taggando la nostra pagina

: pubblicando stories oppure post sempre taggando la nostra pagina https://www.instagram. com/25aprile2020/ . Anche qui l’hashtag è #iorestolibero Mandandoci contenuti, estratti, testi, video, foto e canzoni a contenuti, estratti, testi, video, foto e canzoni a comitato25aprile2020@gmail. com . Provvederemo noi poi a postarli sui nostri vari canali.

Di seguito invece un riepilogo dei link più utili: donare , andare sulla piattaforma GoFundMe: Per, andare sulla piattaforma GoFundMe: https://bit.ly/ 25aprile2020

leggere l’appello e firmarlo, andare sul nostro sito

Perandare sul nostro sito www.25Aprile2020.com

Grazie a tutti di cuore per quello che avete fatto e potrete fare . Nei prossimi giorni vi aggiorniamo sulla regia e sulle questioni tecniche per poter partecipare alla nostra manifestazione virtuale.