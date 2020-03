Rai. Di Trapani (Usigrai): convocare il Tavolo per il Sociale per rivedere i palinsesti

“Oggi più che mai il ruolo sociale della Rai Servizio Pubblico diventa cruciale. Restiamo a casa. Ma c’è un mondo per cui questo vuol dire ulteriori difficoltà. Bene hanno fatto i Consiglieri di Amministrazione della Rai, Riccardo Laganà e Rita Borioni, a ricordarlo ieri. A loro aggiungo la mia voce con una proposta: è questo il momento di convocare il Tavolo per il Sociale. Un momento di confronto con tutto il Terzo Settore per ascoltare le esigenze di realtà verso le quali la Rai ha la più grande responsabilità sociale. Dal Tavolo possono nascere idee preziose per introdurre subito novità di palinsesto in questa direzione. È anche così che si valorizza la coesione sociale, pilastro del Contratto di Servizio”. Lo scrive in una nota il segretario Usigrai Vittorio Di Trapani.