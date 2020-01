Rinviato l’incontro di Articolo21 “Ponti non muri, le parole non siano pietre” sulla Carta di Assisi

Su suggerimento del Custode del Sacro Convento di San Francesco, Padre Mauro Gambetti, in seguito all’annunciata presenza non preventivata di alte cariche dello Stato per un altro evento che si terrà ad Assisi nelle stesse date, e proprio per evitare sovrapposizioni e complicazioni logistiche, abbiamo deciso di spostare l’appuntamento “Ponti non muri, le parole non siano pietre” sulla Carta di Assisi (presto saranno comunicate date e luogo) mantenendo il programma a suo tempo concordato e invitando relatori e partecipanti a confermare la loro presenza.

La scelta è stata presa nella consapevolezza dell’importanza di garantire contenuti, dimensioni e portata dell’iniziativa, anche alla luce della piena condivisione del comune percorso che ha portato alla redazione della Carta, che è il primo documento di livello internazionale per una corretta informazione e comunicazione di contrasto all’odio. Contiamo, inoltre, di arricchire ulteriormente le tre giornate con testimonianze e relazioni nello spirito originario della Carta di Assisi che è un cammino in corso, e non un punto di arrivo.

Ci scusiamo con tutte le invitate e gli invitati e aderenti che speriamo possano confermare la presenza nelle nuove date che presto comunicheremo.